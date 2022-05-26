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"Бросил всех и убежал". Президент Яруда раскритиковал вице-президента Мариуполя

Премьер-лига
(1 голосов)

По его словам, он не помог с организацией эвакуации игроков

"Бросил всех и убежал". Президент Яруда раскритиковал вице-президента Мариуполя

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Глава Федерация футбола Мариуполя и президент "Яруда" Александр Ярошенко рассказал о проблемах с Андреем Саниным во время организации эвакуации игроков "Мариуполя".

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"Для меня Санин – негодяй и подонок, который бросил всех и убежал. Его спасло то, что первая команда была в Турции, когда все началось. Он один раз появился на базе, чтобы забрать продукты, после чего дал указание никого туда не пускать.

Мы организовывали выезд. Не было солярки. Подключались все, кроме Санина и руководства ФК "Мариуполь". Я искал ключи от их автобусов, чтобы вывезти их же футболистов. Мне отказали – Санин такой команды не давал. В итоге эти автобусы не только никого не вывезли, но пришли в негодность из-за обстрелов и их все равно забрали оккупанты", - сказал Ярошенко.

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В статье: ФК Мариуполь Александр Ярошенко Андрей Санин Яруд (Мариуполь)
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Источник:
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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
26.05.2022 в 14:00
Есть хорошее выражение. Прийдёт весна. Увидим кто где срал. Так вот потом всем воздастся по заслугам.
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