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"Бросил всех и убежал". Президент Яруда раскритиковал вице-президента Мариуполя
По его словам, он не помог с организацией эвакуации игроков
Фото: ФК Мариуполь
Глава Федерация футбола Мариуполя и президент "Яруда" Александр Ярошенко рассказал о проблемах с Андреем Саниным во время организации эвакуации игроков "Мариуполя".
"Для меня Санин – негодяй и подонок, который бросил всех и убежал. Его спасло то, что первая команда была в Турции, когда все началось. Он один раз появился на базе, чтобы забрать продукты, после чего дал указание никого туда не пускать.
Мы организовывали выезд. Не было солярки. Подключались все, кроме Санина и руководства ФК "Мариуполь". Я искал ключи от их автобусов, чтобы вывезти их же футболистов. Мне отказали – Санин такой команды не давал. В итоге эти автобусы не только никого не вывезли, но пришли в негодность из-за обстрелов и их все равно забрали оккупанты", - сказал Ярошенко.
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