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Днепр-1 получит половину суммы от трансфера Довбика в Торино

Премьер-лига
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Также известно, на какой срок будет подписан контракт

Днепр-1 получит половину суммы от трансфера Довбика в Торино

Фото: СК Днепр-1

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Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик близок к переходу в итальянский "Торино".

Накануне сообщалось, что днепряне получат за футболиста 12 миллионов евро. В то же время, журналист Игорь Бурбас раскрыл дополнительные детали возможного трансфера.

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По его данным, "Торино" заплатит за Довбика от 12 до 15 миллионов евро, но половина этой суммы достанется датскому "Митьюлланну", владеющему 50% прав на игрока. Сделка будет рассчитана на 4 года.

Журналист сообщает, что стороны могли согласовать переход еще два месяца назад. Этого не произошло из-за финансовых трудностей итальянцев, которые были намерены выручить деньги от продажи за защитника Бремена. Бразильцем интересуется "ПСЖ". Также до конца не было известно будущее в клубе Андреа Белотти, на место которого и приглашают 24-летнего украинца.

В подписании Довбика лично заинтересован главный тренер "Торино" Иван Юрыч. Со сбором информации о футболисте ему помогал наставник "Днепра-1" и соотечественник Игорь Йовичевич.

Напомним, что в сезоне 2021/22 Довбик провел 18 матчей во всех турнирах за днепрян, забив 14 голов и оформив 5 голевых передач

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В статье: Торино (Турин) Артем Довбик СК Днепр-1
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