Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 получит половину суммы от трансфера Довбика в Торино
Также известно, на какой срок будет подписан контракт
Фото: СК Днепр-1
Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик близок к переходу в итальянский "Торино".
Накануне сообщалось, что днепряне получат за футболиста 12 миллионов евро. В то же время, журналист Игорь Бурбас раскрыл дополнительные детали возможного трансфера.
По его данным, "Торино" заплатит за Довбика от 12 до 15 миллионов евро, но половина этой суммы достанется датскому "Митьюлланну", владеющему 50% прав на игрока. Сделка будет рассчитана на 4 года.
Журналист сообщает, что стороны могли согласовать переход еще два месяца назад. Этого не произошло из-за финансовых трудностей итальянцев, которые были намерены выручить деньги от продажи за защитника Бремена. Бразильцем интересуется "ПСЖ". Также до конца не было известно будущее в клубе Андреа Белотти, на место которого и приглашают 24-летнего украинца.
В подписании Довбика лично заинтересован главный тренер "Торино" Иван Юрыч. Со сбором информации о футболисте ему помогал наставник "Днепра-1" и соотечественник Игорь Йовичевич.
Напомним, что в сезоне 2021/22 Довбик провел 18 матчей во всех турнирах за днепрян, забив 14 голов и оформив 5 голевых передач
Популярное сейчас
- Источник назвал клуб, в который перейдет Ярмоленко
- Аргентинец, которого купил Манчестер Сити, забил шесть голов в матче Либертадорес - ВИДЕО
- Триумф Моуриньо, операция Ибры и Довбик в Турине. Главные новости за 25 мая
- Известный инсайдер назвал сумму, которую Днепр-1 хочет получить за Довбика
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО