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Караваев рассказал о жизни родственников в оккупированном Херсоне
Близким футболиста живется нелегко
Фото: dynamo.kiev.ua
Защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев рассказал о ситуации в оккупированном Херсоне, где проживают его родственники.
"Мы все время переписываемся. Я знаю, что у них хотя бы есть еда и вода. Я пытался выслать им лекарство, но мы услышали, что россияне конфискуют все, что имеет какую-то ценность.
Они у моря и каждый день слышат обстрелы в сторону Одессы и Николаева", – рассказал футболист в интервью TIME.
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Источник:TIME
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