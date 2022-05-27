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Караваев рассказал о жизни родственников в оккупированном Херсоне

Премьер-лига
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Близким футболиста живется нелегко

Караваев рассказал о жизни родственников в оккупированном Херсоне

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев рассказал о ситуации в оккупированном Херсоне, где проживают его родственники.

"Мы все время переписываемся. Я знаю, что у них хотя бы есть еда и вода. Я пытался выслать им лекарство, но мы услышали, что россияне конфискуют все, что имеет какую-то ценность.

Они у моря и каждый день слышат обстрелы в сторону Одессы и Николаева", – рассказал футболист в интервью TIME.

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В статье: Украина Александр Караваев Динамо (Киев) война с Россией
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Источник:
TIME

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