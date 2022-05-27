Суркис поблагодарил итальянский клуб за прием детской команды Динамо

Президент "Динамо" Игорь Суркис выразил благодарность ФК "Виченц" (Италия) за прием команды ДЮФШ киевлян.

"От имени футбольного клуба "Динамо" выражаю вам искреннюю благодарность за теплый и радужный прием команды детской академии нашего клуба, предоставление всех необходимых условий для проведения тренировочного процесса – полей тренировочной базы, проживания, питания, а также организацию товарищеских матчей.

Мы искренне счастливы, что в такое нелегкое время наши друзья в Италии оказались готовы поддержать наших юных футболистов. Мы заняты общим делом развития футбола и популяризации здорового образа жизни среди молодежи в наших странах. В частности, я благодарен генеральному директору Паоло Бедину, ответственному за юношеский сектор Микеле Николину, а также сеньору Этторе.

Украина обязательно победит в этой страшной войне, развязанной россией. И тогда мы обязательно будем ждать команды "Виченцы" - как детские, так и взрослую, с ответным визитом в мирном Киеве и будем рады провести с ними товарищеские матчи в нашей прекрасной Украине", - цитирует Суркиса пресс-служба киевлян.