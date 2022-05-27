Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суркис поблагодарил итальянский клуб за прием детской команды Динамо
Команду U-16 очень заботливо приняли в Италии
Фото: ФК Динамо Киев
Президент "Динамо" Игорь Суркис выразил благодарность ФК "Виченц" (Италия) за прием команды ДЮФШ киевлян.
"От имени футбольного клуба "Динамо" выражаю вам искреннюю благодарность за теплый и радужный прием команды детской академии нашего клуба, предоставление всех необходимых условий для проведения тренировочного процесса – полей тренировочной базы, проживания, питания, а также организацию товарищеских матчей.
Мы искренне счастливы, что в такое нелегкое время наши друзья в Италии оказались готовы поддержать наших юных футболистов. Мы заняты общим делом развития футбола и популяризации здорового образа жизни среди молодежи в наших странах. В частности, я благодарен генеральному директору Паоло Бедину, ответственному за юношеский сектор Микеле Николину, а также сеньору Этторе.
Украина обязательно победит в этой страшной войне, развязанной россией. И тогда мы обязательно будем ждать команды "Виченцы" - как детские, так и взрослую, с ответным визитом в мирном Киеве и будем рады провести с ними товарищеские матчи в нашей прекрасной Украине", - цитирует Суркиса пресс-служба киевлян.
Популярное сейчас
- "Ходил как пьяный, глаза вылазили". Экс-голкипер Динамо - о ранении
- Ад на земле. ВИДЕО, как россияне бьют по украинцам фосфорными и термобарическими снарядами
- Новый претендент на Лунина, итальянский вариант Де Дзерби. Главные новости за 26 мая
- Довбик согласовал условия контракта с итальянским клубом - СМИ
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО