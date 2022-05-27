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Суркис поблагодарил итальянский клуб за прием детской команды Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Команду U-16 очень заботливо приняли в Италии

Суркис поблагодарил итальянский клуб за прием детской команды Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

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Президент "Динамо" Игорь Суркис выразил благодарность ФК "Виченц" (Италия) за прием команды ДЮФШ киевлян.

"От имени футбольного клуба "Динамо" выражаю вам искреннюю благодарность за теплый и радужный прием команды детской академии нашего клуба, предоставление всех необходимых условий для проведения тренировочного процесса – полей тренировочной базы, проживания, питания, а также организацию товарищеских матчей.

Мы искренне счастливы, что в такое нелегкое время наши друзья в Италии оказались готовы поддержать наших юных футболистов. Мы заняты общим делом развития футбола и популяризации здорового образа жизни среди молодежи в наших странах. В частности, я благодарен генеральному директору Паоло Бедину, ответственному за юношеский сектор Микеле Николину, а также сеньору Этторе.

Украина обязательно победит в этой страшной войне, развязанной россией. И тогда мы обязательно будем ждать команды "Виченцы" - как детские, так и взрослую, с ответным визитом в мирном Киеве и будем рады провести с ними товарищеские матчи в нашей прекрасной Украине", - цитирует Суркиса пресс-служба киевлян.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Виценец
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Источник:
ФК Динамо Киев

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