Бывший помощник Де Дзерби возглавит итальянский клуб

Ассистент главного тренера "Шахтера" Паоло Бьянко, который сообщал об уходе из донецкого клуба, продолжит карьеру в Италии.

44-летний специалист намерен возобновить тренерскую карьеру, и оценивает все имеющиеся для этого варианты. По информации SassuoloNews, Бьянко уже ведет переговоры с "Каррарезе" - клубом, выступающем в итальянской Серии С. Сейчас команду возглавляет в прошлом футболист сборной Италии Антонио Ди Натале.

Ранее СМИ писали о том, что Де Дзерби может вернуться в Италию.