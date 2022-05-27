Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший помощник Де Дзерби возглавит итальянский клуб
Специалист попробует свои силы в Серии С
Фото: ФК Шахтер Донецк
Ассистент главного тренера "Шахтера" Паоло Бьянко, который сообщал об уходе из донецкого клуба, продолжит карьеру в Италии.
44-летний специалист намерен возобновить тренерскую карьеру, и оценивает все имеющиеся для этого варианты. По информации SassuoloNews, Бьянко уже ведет переговоры с "Каррарезе" - клубом, выступающем в итальянской Серии С. Сейчас команду возглавляет в прошлом футболист сборной Италии Антонио Ди Натале.
Ранее СМИ писали о том, что Де Дзерби может вернуться в Италию.
Популярное сейчас
- M777 грузятся в Канаде, FH 70 уже стреляют – появились детали по поводу гаубиц для ВСУ
- "Ходил как пьяный, глаза вылазили". Экс-голкипер Динамо - о ранении
- Новый претендент на Лунина, итальянский вариант Де Дзерби. Главные новости за 26 мая
- СМИ: Почетный президент Черноморца Климов планировал стать гауляйтером Одесской области
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО