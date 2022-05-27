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Бывший помощник Де Дзерби возглавит итальянский клуб

Премьер-лига
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Специалист попробует свои силы в Серии С

Бывший помощник Де Дзерби возглавит итальянский клуб

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Ассистент главного тренера "Шахтера" Паоло Бьянко, который сообщал об уходе из донецкого клуба, продолжит карьеру в Италии.

44-летний специалист намерен возобновить тренерскую карьеру, и оценивает все имеющиеся для этого варианты. По информации SassuoloNews, Бьянко уже ведет переговоры с "Каррарезе" - клубом, выступающем в итальянской Серии С. Сейчас команду возглавляет в прошлом футболист сборной Италии Антонио Ди Натале.

Ранее СМИ писали о том, что Де Дзерби может вернуться в Италию.

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В статье: Шахтер (Донецк) Паоло Бьянко
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Источник:
SassuoloNews.net

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