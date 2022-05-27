Новый сезон УПЛ состоится на территории Украины - журналист

Следующий сезон УПЛ, скорее всего, состоится на территории Украины, сообщает журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

Отмечается, что такое распоряжение идет от главы государства Владимира Зеленского, который не собирается делать исключения по выезду за границу.

Это решение поддерживает и большинство клубов УПЛ, они должны принять этот вариант как рабочий. Планирование сезона УПЛ 2022/23 будет проходить совместно с Министерством Обороны Украины, который должен определить где играть безопасно.

Сейчас есть два варианта:

1. Играть только в Киеве, потому что столица лучше других городов защищена от ракетных ударов. Матчи готовы принять следующие стадионы: НСК "Олимпийский", "Динамо" им. Лобановского, "Оболонь-Арена", им. Банникова, а также арены "Левого Берега" и "Колоса".

2. Играть только на Западе Украины. Там стадионов, соответствующих нормам, еще больше: во Львове - 3, в Ужгороде - 2 , по одному в Тернополе и Черновцах. Может быть, и Луцк будет готов к таким матчам.

Также вырабатывается четкий алгоритм действий в случае тревоги и угрозы воздушного удара. Скорее всего, в таких случаях матчи будут прерывать, а команды будут ждать в раздевалке. Если тревога затянется – доиграют условно на следующий день.

Начинать чемпионат будут ориентировочно с августа. Или с конца июля, если отработают механизм и будут иметь время для полноценного собрания. Все матчи будут проходить без присутствия зрителей на трибунах.