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Новый сезон УПЛ состоится на территории Украины - журналист

Премьер-лига
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(3 голосов)

Рассматривается два варианта места проведения

Новый сезон УПЛ состоится на территории Украины - журналист

Новина українською

Следующий сезон УПЛ, скорее всего, состоится на территории Украины, сообщает журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

Отмечается, что такое распоряжение идет от главы государства Владимира Зеленского, который не собирается делать исключения по выезду за границу.

Это решение поддерживает и большинство клубов УПЛ, они должны принять этот вариант как рабочий. Планирование сезона УПЛ 2022/23 будет проходить совместно с Министерством Обороны Украины, который должен определить где играть безопасно.

Сейчас есть два варианта:

  • 1. Играть только в Киеве, потому что столица лучше других городов защищена от ракетных ударов. Матчи готовы принять следующие стадионы: НСК "Олимпийский", "Динамо" им. Лобановского, "Оболонь-Арена", им. Банникова, а также арены "Левого Берега" и "Колоса".
  • 2. Играть только на Западе Украины. Там стадионов, соответствующих нормам, еще больше: во Львове - 3, в Ужгороде - 2 , по одному в Тернополе и Черновцах. Может быть, и Луцк будет готов к таким матчам.

Также вырабатывается четкий алгоритм действий в случае тревоги и угрозы воздушного удара. Скорее всего, в таких случаях матчи будут прерывать, а команды будут ждать в раздевалке. Если тревога затянется – доиграют условно на следующий день.

Начинать чемпионат будут ориентировочно с августа. Или с конца июля, если отработают механизм и будут иметь время для полноценного собрания. Все матчи будут проходить без присутствия зрителей на трибунах.

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В статье: УПЛ Игорь Бурбас
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Комментарии (6)
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Пришта Литин (Київ)
27.05.2022 в 14:08
На Закарпатті поки найбезпечніше. Нажаль футбол без глядачів , не той футбол. Але може до осені відкинемо рашнявих подалі до кордону і футбол буде жити.
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0
0
balamyt (Boston)
27.05.2022 в 14:00
Этот чемпионат Украины конечно трудно себе представить...но его проводить нужно..если вооще хотим сохранить клубы и футбол....
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+1
0
football_soccer (Украина)
27.05.2022 в 13:47
Мне тяжело себе представить как футболисты будут выходить и играть матч , который в любую минуту могут прекратить , потому что завоют сирены. На это никто не пойдет. Даже если и начнут в таких условиях чемпионат , то после первой такой воздушной тревоги , чемпионат остановят. Футбольный матч это лакомое место для ракетного удара, для такого кровавого маньяка с которым наша страна имеет дело
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+1
-2
Caballero (DC)
27.05.2022 в 13:31
Чемпіонат проводити неможливо в країні, яка в стані війни!!! Надати клубам можливість грати в чемпіонатах сусідніх країн за погодженням з УЕФА. Окрім того, клуби можуть провести бліц-чемпіонат в Україні (без реклами і телетрансляцій для безпеки) для розподілення місць в єврокубках.
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0
-2
хутин пуйло 88 (Нєначасє)
27.05.2022 в 13:30
І що значить, що боневтік найвеличніший не буде робити вийнятків по виїзду закордон? А де Динамо? Де Шахтар? На єврокубки також не випускатимуть? Шо за кончені дебіли
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0
-1
хутин пуйло 88 (Нєначасє)
27.05.2022 в 13:29
Дбл блд. Ракети прилітають по всій Україні. Як вони визначатимуть де безпечніше? А якщо повітряна тривога, то будуть робити перерви?
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0
-1

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