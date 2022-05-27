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Арбитр УАФ - об аресте в Новой Каховке: Пугали, что могут дать до 10 лет тюрьмы

Премьер-лига
(2 голосов)

Ирина Петрова активно отстаивала позицию Украины

Арбитр УАФ - об аресте в Новой Каховке: Пугали, что могут дать до 10 лет тюрьмы

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Украинский арбитр Ирина Петрова рассказала о том, как ее оккупанты принудительно держали в тюрьме Новой Каховки.

"Я – клаустрофоб, для меня сидеть в замкнутом пространстве – очень большой стресс. Во-вторых, меня пугали, что могут дать мне от 3-15 суток до 10 лет или даже больше.

Мы отказались судить их футбольные матчи, а второе – я отстаивала позицию нашей страны, я была и есть за Украину. 9 мая я вышла в желто-голубой майке с флагом. Наверное, без футбола мне не хватает адреналина, хотелось как-то себя показать.

Было очень страшно, ты выходишь из дома и не понимаешь, что может быть. Ты удаляешь все СМС и фото, потому что боишься, что кто-то придет к тебе и посмотрит какую-то информацию. Но я такой человек, что ничего не удаляю. Что у меня было с начала войны, то у меня осталось. Возможно, это произошло потому, что они что-то у меня нашли.

Сейчас в Новой Каховке, наверное, единицы патриотов, но молчат, потому что знают, чем это может закончиться. Я очень переживаю за свой город. Там сейчас спокойно, не бомбят и не стреляют, но происходит непонятно что. Ты вынужден бояться, сидеть дома и не выходить на улицу. А если и выходить, то без телефона или удалив перед тем все СМС и соцсети. Потому что тебя могут где-нибудь ждать. Сейчас там очень много коллаборантов, перешедших на их сторону.

Я надеюсь только на лучшее, верю в нашу силу, победу и ВСУ. Это может быть не так быстро, это может быть через месяц, два, три, четыре, но я знаю, что все это будет Украина, потому что нас никто не оставит", – сказала Петрова.

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В статье: война с Россией Ирина Петрова
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Источник:
Футбол NEWS

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