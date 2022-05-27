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Не Довбиком единым. Торино интересуется еще одним игроком из УПЛ

Премьер-лига
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Ранее сорвался его переход в "Фулхэм"

Не Довбиком единым. Торино интересуется еще одним игроком из УПЛ

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Вингер "Шахтера" Манор Соломон, которого так активно сватают в Англию, может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, интерес к 22-летнему израильтянину проявляет "Торино". "Быки" рассматривают Соломона в качестве замены Йосипу Брекалу, который близок к уходу из клуба.

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Отмечается, что "Торино" начал переговоры с "Шахтером" после срыва перехода футболиста в "Фулхэм". Участие в переговорах принимает итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

В прервавшемся сезоне УПЛ Манор провел за "горняков" 16 матчей, забив 4 гола и отдав 1 ассист. Его цена составляет 18 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.

Напомним, что "Торино" также близок к подписанию нападающему "Днепра-1" и сборной Украины Артема Довбика.

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В статье: Шахтер (Донецк) Торино (Турин) Манор Соломон
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Источник:
Gianluca di Marzio

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