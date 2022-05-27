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Не Довбиком единым. Торино интересуется еще одним игроком из УПЛ
Ранее сорвался его переход в "Фулхэм"
Фото: ФК Шахтер
Вингер "Шахтера" Манор Соломон, которого так активно сватают в Англию, может продолжить карьеру в Италии.
Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, интерес к 22-летнему израильтянину проявляет "Торино". "Быки" рассматривают Соломона в качестве замены Йосипу Брекалу, который близок к уходу из клуба.
Отмечается, что "Торино" начал переговоры с "Шахтером" после срыва перехода футболиста в "Фулхэм". Участие в переговорах принимает итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо.
В прервавшемся сезоне УПЛ Манор провел за "горняков" 16 матчей, забив 4 гола и отдав 1 ассист. Его цена составляет 18 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.
Напомним, что "Торино" также близок к подписанию нападающему "Днепра-1" и сборной Украины Артема Довбика.
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