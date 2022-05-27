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СМИ: В УПЛ останется 16 команд. Еврокубковые представители хотят играть заграницей
Остальные за игру в Украине
Фото: Александр Приходько
Появились новые подробности сегодняшнего заседания клубов УПЛ.
По данным журналиста Игоря Бурбаса, сезон УПЛ 2022/23 точно состоится. Выступать в нем будут 16 команд - места "Мариуполя" и "Десны" займут "Металлист" и "Кривбасс", которые шли на первых местах в ПФЛ.
11 клубов из 16 хотят играть в Украине. Против выступают только представители еврокубков - "Шахтер", "Динамо", "Заря", "Днепр-1" и "Ворскла", которые хотят провести сезон заграницей. Их позиция непринципиальная, однако они опасаются отказа легионеров приезжать в страну, где идет война.
Ориентировочное время старта сезона - август. До конца неизвестно, где будут проводиться матчи. Это может быть Киев, центральная Украина или западные регионы.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский хочет, чтобы чемпионат
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