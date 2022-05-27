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Официально: За Десной и Мариуполем закреплено место в УПЛ

Премьер-лига
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Они пропускают сезон

Официально: За Десной и Мариуполем закреплено место в УПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

27 мая в помещении Дома футбола состоялось Общее собрание участников Украинской Премьер-Лиги.

На Общем собрании присутствовали: Президент УАФ Андрей Павелко, вице-президенты УАФ: Анатолий Демьяненко, Олег Протасов, Алексей Михайличенко, представители всех клубов УПЛ и клубы-претенденты из ПФЛ, Евгений Дикий, Исполнительный директор УПЛ и Президент ПФЛ Александр Каденко.

Главной темой была перспектива продления Чемпионата Украины, обсуждение возможных мест и дат проведения, а также формат турнира на предстоящий сезон.

Окончательное решение относительно формата Чемпионата, страны проведения и игрового календаря будет принято по результатам работы профильных рабочих групп и консультаций с властями Украины и военными администрациями. К такому же выводу пришли и в обсуждении дальнейших перспектив Чемпионата юношеских команд.

Также на повестку был вынесен вопрос о невозможности команд "Десна" и "Мариуполь" участвовать в следующем розыгрыше Чемпионата Украины из-за разрушенной инфраструктуры и сложной военной ситуации в их городах. Было решено закрепить за этими командами места в УПЛ.

Ранее сообщалось, кто может "северян" и "приазовцев" заменить УПЛ.

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В статье: ФК Мариуполь Десна (Чернигов) УПЛ
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Источник:
УПЛ

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