Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: За Десной и Мариуполем закреплено место в УПЛ
Они пропускают сезон
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
27 мая в помещении Дома футбола состоялось Общее собрание участников Украинской Премьер-Лиги.
На Общем собрании присутствовали: Президент УАФ Андрей Павелко, вице-президенты УАФ: Анатолий Демьяненко, Олег Протасов, Алексей Михайличенко, представители всех клубов УПЛ и клубы-претенденты из ПФЛ, Евгений Дикий, Исполнительный директор УПЛ и Президент ПФЛ Александр Каденко.
Главной темой была перспектива продления Чемпионата Украины, обсуждение возможных мест и дат проведения, а также формат турнира на предстоящий сезон.
Окончательное решение относительно формата Чемпионата, страны проведения и игрового календаря будет принято по результатам работы профильных рабочих групп и консультаций с властями Украины и военными администрациями. К такому же выводу пришли и в обсуждении дальнейших перспектив Чемпионата юношеских команд.
Также на повестку был вынесен вопрос о невозможности команд "Десна" и "Мариуполь" участвовать в следующем розыгрыше Чемпионата Украины из-за разрушенной инфраструктуры и сложной военной ситуации в их городах. Было решено закрепить за этими командами места в УПЛ.
Ранее сообщалось, кто может "северян" и "приазовцев"
Популярное сейчас
- Новый сезон УПЛ состоится на территории Украины - журналист
- M777 грузятся в Канаде, FH 70 уже стреляют – появились детали по поводу гаубиц для ВСУ
- Из Манчестера в Лондон. Клуб АПЛ рассматривает вариант с подписанием Зинченко
- Известный инсайдер назвал сумму, которую Днепр-1 хочет получить за Довбика
- Андрей Лунин впервые стал отцом
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО