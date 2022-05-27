Президент Десны: Мы запланировали мероприятия для подъема и возобновления нашего клуба

Президент "Десны" Владимир Левин выступил на заседании УПЛ.

"Сегодня в этом зале нет человека, так или иначе не столкнувшегося с ужасами войны. Нет ни одного украинца, который от нее не пострадал. К сожалению, наш город стал одним из главных театров боев, именно Чернигов принял на себе удар одним из первых.

Как следствие, пострадало и наш клуб: разрушенный стадион, база, по сути, вся наша инфраструктура, все что мы делали для команды и города много лет было стерто с лица земли за считанные дни. Наша команда, у наших детей нет больше места, где можно играть, тренироваться, лечиться, а некоторым и жить...!

Почти 200 тысяч человек покинули Чернигов, среди них много болельщиков нашего клуба. Да, часть людей пытается сейчас возвращаться, но куда вернуться, когда на месте твоего дома, как нашего стадиона, только руины? Но мы, как руководство клуба Десна, не собираемся сдаваться, не собираемся опускать руки и у нас есть поддержка людей. Уже сегодня мы запланировали мероприятия, необходимые для подъема и возобновления нашего клуба.

Пусть на это нужно много времени и усилий, но мы, прежде всего, построим детскую академию и тренировочные поля, возобновим команду! Сейчас я обращаюсь к вам – к нашим настоящим друзьям, которые были достойными и справедливыми соперниками на футбольном поле, поддержать наше обращение по поводу дальнейшего присутствия нас в украинской премьер-лиге до момента выполнения поставленных перед нами задач по восстановлению клуба.

Надеюсь на вашу поддержку. А также хочу поблагодарить ВСУ за освобождение от захватчиков Черниговской области и возможность начать его восстановление. Слава Украине", – заявил Левин.