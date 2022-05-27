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Цыганык: Президент Шахтера решил не продавать Мудрика этим летом
Оставляют под Лигу Чемпионов?
Фото: ФК Шахтер Донецк
Известный журналист Игорь Цыганык заявил, что "Шахтер" может оставить Мудрика этим летом, отказав всем претендентам.
"Как сказал директор по футболу "Шахтера" Дарио Cрна, президент донецкого клуба решил не продавать Мудрика этим летом. Поэтому, скорее всего, Мудрик будет играть Лигу чемпионов в составе "Шахтера".
Действительно, он мог и хотел перейти к "Байеру". Но сейчас "Шахтер" принял решение не продавать Мудрика", – заявил Цыганык.
Раньше была информация, что переход Михаила к "Байеру" на
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