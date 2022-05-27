  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цыганык: Президент Шахтера решил не продавать Мудрика этим летом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганык: Президент Шахтера решил не продавать Мудрика этим летом

Премьер-лига
(1 голосов)

Оставляют под Лигу Чемпионов?

Цыганык: Президент Шахтера решил не продавать Мудрика этим летом

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Известный журналист Игорь Цыганык заявил, что "Шахтер" может оставить Мудрика этим летом, отказав всем претендентам.

"Как сказал директор по футболу "Шахтера" Дарио Cрна, президент донецкого клуба решил не продавать Мудрика этим летом. Поэтому, скорее всего, Мудрик будет играть Лигу чемпионов в составе "Шахтера".

Действительно, он мог и хотел перейти к "Байеру". Но сейчас "Шахтер" принял решение не продавать Мудрика", – заявил Цыганык.

Читайте также"Скорость, ум, футбольная наглость". Михайличенко отмечает важность Мудрика для сборной

Раньше была информация, что переход Михаила к "Байеру" на финишной прямой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FootballHub

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде