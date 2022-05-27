Премьер-лига
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Испанская Ла Лига готова выделить два миллиона евро на помощь в проведении УПЛ
Любая помощь точно лишней не будет
Фото: УПЛ
До сих пор непонятно, в каком формате и где конкретно будет проведен следующий сезон чемпионата Украины. Даже сегодняшнее собрание УПЛ не дало ответа на вопрос.
Однако есть и хорошая новость. По данным ПРОФУТБОЛ Digital, помочь отечественному футболу может Испания. Ла Лига готова выделить два миллиона евро помощи для проведения турнира.
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