Испанская Ла Лига готова выделить два миллиона евро на помощь в проведении УПЛ

До сих пор непонятно, в каком формате и где конкретно будет проведен следующий сезон чемпионата Украины. Даже сегодняшнее собрание УПЛ не дало ответа на вопрос.

Однако есть и хорошая новость. По данным ПРОФУТБОЛ Digital, помочь отечественному футболу может Испания. Ла Лига готова выделить два миллиона евро помощи для проведения турнира.