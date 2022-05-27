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Директор УПЛ: Пока принято решение о 16 клубах следующего сезона с учетом Кривбасса и Металлиста
Плюс два амбициозных новичка
Фото: ФК Металлист
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий подтвердил, что со следующего сезона планируется участие 16 команд в рамках высшего дивизиона.
"В настоящее время принято решение о 16 клубах следующего сезона, с учетом "Кривбасса" и "Металлиста". Мы получили обращение от "Мариуполя" и "Десны", что, учитывая ситуацию, в которой оказались города Мариуполь и Чернигов, плюс ситуация со спортивной инфраструктурой, эти клубы не смогут участвовать в следующем сезоне. Но мы будем их поддерживать, чтобы они не вылетали. То есть за ними будут забронированы места в УПЛ, а когда они уже финансово уже смогут вернуться, будем учитывать это в будущем. Все остальные клубы, участвовавшие, в том числе первой лиги, то есть, "Металлист" и "Кривбасс", подтвердили, что ждут обновления и готовы участвовать в чемпионате.
Другие клубы ПФЛ? Они готовы, но пока большинство склоняется к формату 16 клубов. Но это предварительно, все будет также рассматриваться – формат соревнований, системы розыгрышей. Возможны некоторые изменения, но сможем сказать, когда уже будет принято остаточное решение", - заявил Дикий.
Ранее сообщалось, что за "Десной" и "Мариуполем"
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