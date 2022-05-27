Форвард Вереса: Тероборона? Сейчас я в другой структуре нахожусь

Нападающий "Вереса" Михаил Сергийчук прокомментировал свое решение пойти в территориальную оборону.

"Война застала во Львове, готовились к матчу с "Ворсклой". Утром проснулись, я зашел в группу в мессенджере, увидел, что написали в девять выезд в Ровно.

Большинство игроков "Вереса" сейчас разъехалось, кое-кто в Ровно остался. Почему пошел в тероборону? Я не в теробороне. Я в другой структуре нахожусь.

Военная структура? Ну почти. Это пока не официально", - заявил Сергийчук.