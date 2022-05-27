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Форвард Вереса: Тероборона? Сейчас я в другой структуре нахожусь
Защищает родину
nkveres.com
Нападающий "Вереса" Михаил Сергийчук прокомментировал свое решение пойти в территориальную оборону.
"Война застала во Львове, готовились к матчу с "Ворсклой". Утром проснулись, я зашел в группу в мессенджере, увидел, что написали в девять выезд в Ровно.
Большинство игроков "Вереса" сейчас разъехалось, кое-кто в Ровно остался. Почему пошел в тероборону? Я не в теробороне. Я в другой структуре нахожусь.
Военная структура? Ну почти. Это пока не официально", - заявил Сергийчук.
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