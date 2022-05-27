Китаев: По Львову били чаще, чем по Александрии. В Украине нет такого места, куда не может прилететь ракета

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев прокомментировал собрание клубов УПЛ.

"Как такового голосования не было. Официальное решение не принято. Когда оно появится, начнем действовать. Пока точно можно сказать лишь то, что новый чемпионат точно будет, и начнется он в этом году. Нас сегодня собрали, чтобы узнать наше мнение. Пять клубов ("Шахтер", "Динамо", "Днепр-1", "Заря" и "Ворскла") выступили за то, чтобы провести новый чемпионат за границей. Остальные 11 клубов выразили желание играть на территории Украины.

К сожалению, сейчас в Украине нет такого места, куда не может прилететь ракета. Никто не знает, что в голове у больного человека и куда он захочет стрельнуть в следующий раз. Поэтому ваш вопрос не совсем корректный. Надо брать какую-то логистическую карту и уже от нее отталкиваться.

Не думаю, что в том же Львове играть безопаснее, чем в Александрии. По нему били куда больше, чем по Кировоградской области.

У всех клубов есть четкое понимание, что безопасного региона или города в Украине сейчас не существует. Есть военная администрация, которая должна решить или вынести предложение, в каких регионах можно играть, а в каких нельзя.

Этими вопросами займется рабочая группа, куда входят представители всех 16 клубов. Она постоянно на связи со всеми вышестоящими инстанциями. Эта группа уже работает, ведет соответствующие консультации", - заявил Китаев.