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Надеин: Сезону 2022-2023 – быть, это однозначно

Премьер-лига
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Функционер поделился подробностями

Надеин: Сезону 2022-2023 – быть, это однозначно

Фото: НК Верес

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин дал комментарий после Общих сборов представителей УПЛ, состоявшихся 28 мая:

– Единственная конкретика по УПЛ это то, что сезону 2022-2023 – быть, это однозначно. Представители всех клубов поддержали это решение! Дальше вопрос где состоятся эти матчи? Как? И в каком формате? Здесь договорились, что рабочая группа будет работать над форматом.

Есть 9 вариантов: где и как продолжать. Но большинство клубов единодушны в том, чтобы проводить чемпионат именно в Украине. Конечно, если это позволят обстоятельства, позволит военно-гражданская администрация.

– С начала войны тренировки команды прекратились. Соответственно, перед стартом сезона они должны восстановиться. Также команда будет проходить собрание. Есть ли у Вас как президента клуба видение "Вереса"?

– Мы обсудим эти вопросы с главным тренером Юрием Виртом. О датах, когда нужно собирать команду. Если это будет в Украине, то мини-сбор будет в Ровно. Потому что не вижу смысла проводить его в других регионах.

Где мы будем играть? Была инициатива, чтобы снизить критерии для стадионов на этот чемпионат. В первую очередь, где есть нормальное поле. Надо думать и о безопасности, бомбоубежищах и так далее. Потому что, если играть в Украине, эти факторы достаточно существенные. Наверняка игры будут проходить без зрителей. Ибо, например, во время тревоги эвакуировать весь стадион – дело не из простых.

Скажем так, состоялась первая очная встреча представителей клубов, где все высказали свои мнения и позиции по поводу футбольного будущего. И подчеркиваю, позиция всех клубов – единодушная. Чемпионат состоится, – сказал Надеин.

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В статье: Верес (Ровно) УПЛ Иван Надеин
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Источник:
Сайт ФК Верес

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