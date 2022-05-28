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Михайличенко – о трансфере Довбика: Должен быть характер, потому что талантливых футболистов много
Талант нужно доказывать
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко прокомментировал возможный трансфер нападающего сборной Украины Артема Довбика в итальянский "Торино":
“Говорить об этом сейчас очень рано. Если он перейдет, я пожелаю ему, чтобы он не потерял себя и показал все, на что он способен. Если тебя покупают, то при определенных качествах и их нужно обязательно показывать и совершенствовать. Легко не будет 100%, но если тебя приглашают, то у тебя верят и ты вынужден показать, что имеешь на это право.
Должен быть характер, потому что талантливых футболистов много, очень много. Талант — это качество, которое нужно постоянно доказывать, не только болельщикам, тренерам, партнерам, а в первую очередь себе, что ты лучший, вынужден выиграть и играть”, - сказал Михайличенко.
Отметим, что контракт Довбика с "Днепр-1" действителен в декабре 2024-го года. 50% прав на нападающего принадлежат датскому "Митьюлланну", другая половина - днепрянам.
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