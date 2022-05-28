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Гендиректор ФК Львов: Поддерживаем вариант провести УПЛ в Украине. Готовы помогать другим

Премьер-лига
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Считает, что на Западе есть много инфраструктуры для этого

Гендиректор ФК Львов: Поддерживаем вариант провести УПЛ в Украине. Готовы помогать другим

ФК Львів/Автор невідомий

Новина українською

Генеральный директор Львова Вадим Левчук рассказал о позициях клуба на счет проведения чемпионата Украины следующего сезона:

— Вадим Олегович, поддерживает ли ФК "Львов" проведение чемпионата в Украине, или все же хотели сыграть за границей?

— ФК "Львов" поддерживает вариант провести первенство в Украине. Мы думаем, что таким образом удастся поддержать нравственный дух украинцев и военных. Рабочая группа должна разработать, как это должно происходить в рамках безопасности.

— Чемпионат вообще реально провести в условиях войны?

— Мы не знаем, потому этим занимается рабочая группа. Они будут прорабатывать эти варианты и говорить с Министерством молодежи и спорта, Правительством.

— В каких местах реально провести первенство? Насколько известно, рассматривается Запад Украины и Киев.

— На сегодняшний день на Западе Украины очень много стадионов. Например, во Львове есть три стадиона: "Арена Львов", "Украина" и "Скиф". Также есть арены в Луцке, Тернополе, Ивано-Франковске, Ужгороде, Киеве.

Я думаю, если чемпионат состоится в Киеве или Западе Украины, его можно будет правильно организовать. ФК "Львов" готов помогать другим командам: мы можем кого-то принять, помочь с поселением.

Думаю, что уже с завтрашнего дня представители клубов будут посылать свои предложения и рабочая группа предложит самый оптимальный вариант”, - сказал Левчук.

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В статье: ФК Львов война с Россией
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Источник:
fanday

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