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Гендиректор ФК Львов: Поддерживаем вариант провести УПЛ в Украине. Готовы помогать другим
Считает, что на Западе есть много инфраструктуры для этого
ФК Львів/Автор невідомий
Генеральный директор Львова Вадим Левчук рассказал о позициях клуба на счет проведения чемпионата Украины следующего сезона:
“ — Вадим Олегович, поддерживает ли ФК "Львов" проведение чемпионата в Украине, или все же хотели сыграть за границей?
— ФК "Львов" поддерживает вариант провести первенство в Украине. Мы думаем, что таким образом удастся поддержать нравственный дух украинцев и военных. Рабочая группа должна разработать, как это должно происходить в рамках безопасности.
— Чемпионат вообще реально провести в условиях войны?
— Мы не знаем, потому этим занимается рабочая группа. Они будут прорабатывать эти варианты и говорить с Министерством молодежи и спорта, Правительством.
— В каких местах реально провести первенство? Насколько известно, рассматривается Запад Украины и Киев.
— На сегодняшний день на Западе Украины очень много стадионов. Например, во Львове есть три стадиона: "Арена Львов", "Украина" и "Скиф". Также есть арены в Луцке, Тернополе, Ивано-Франковске, Ужгороде, Киеве.
Я думаю, если чемпионат состоится в Киеве или Западе Украины, его можно будет правильно организовать. ФК "Львов" готов помогать другим командам: мы можем кого-то принять, помочь с поселением.
Думаю, что уже с завтрашнего дня представители клубов будут посылать свои предложения и рабочая группа предложит самый оптимальный вариант”, - сказал Левчук.
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