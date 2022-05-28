Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Болонья заинтересована в подписании Артема Довбика
Клуб поборется с Торино за форварда Днепра-1
Фото: СК Днепр-1
Форвард "Днепра-1" Артем Довбик заинтересовал "Болонью" из итальянской Серии А. По информации Il Resto del Carlino, организация оценила физические данные нападающего и считает, что украинец подойдет команде по манере игры.
Ранее сообщалось об интересе к Довбику со стороны "Торино", а также о том, что Артем уже согласовал условия контракта с туринским клубом. Украинский форвард обошелся бы "Торино" в 12-15 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Серии А "Болонья" стала тринадцатой, "Торино" – десятым. В УПЛ 2021/22 Довбик забил 14 голов в 17 матчах. Лучший бомбардир "Болоньи" в сезоне – Марко Арнаутович, у него 14 голов в 33 матчах. Главный по голам в "Торино" – Андреа Белотти, у него 8 забитых в 22 играх.
Популярное сейчас
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО
- Россиян удалось поджать на ранее занятые позиции – Луганская ОВА
- Президент Таврии бросил клуб и стал коллаборантом. Пресс-атташе клуба устроился в Бундеслиге 2 и рассказал свою историю войны
- Довбик согласовал условия контракта с итальянским клубом - СМИ
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО