Болонья заинтересована в подписании Артема Довбика

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик заинтересовал "Болонью" из итальянской Серии А. По информации Il Resto del Carlino, организация оценила физические данные нападающего и считает, что украинец подойдет команде по манере игры.

Ранее сообщалось об интересе к Довбику со стороны "Торино", а также о том, что Артем уже согласовал условия контракта с туринским клубом. Украинский форвард обошелся бы "Торино" в 12-15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Серии А "Болонья" стала тринадцатой, "Торино" – десятым. В УПЛ 2021/22 Довбик забил 14 голов в 17 матчах. Лучший бомбардир "Болоньи" в сезоне – Марко Арнаутович, у него 14 голов в 33 матчах. Главный по голам в "Торино" – Андреа Белотти, у него 8 забитых в 22 играх.