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Луческу: Если Де Дзерби уйдет, у него есть все причины. Я больше привязан к этой земле

Премьер-лига
(1 голосов)

Не может покинуть Киев

Луческу: Если Де Дзерби уйдет, у него есть все причины. Я больше привязан к этой земле

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал возможный уход Роберто Де Дзерби из "Шахтера", а также оставил бы он "Динамо" сейчас:

“Если Де Дзерби уйдет, у него есть все причины. Я больше привязан к этой земле, потому что прошло столько лет.

И я не могу оставить ребят”, - сказал Луческу.

Напомним, что контракт Де Дзерби с “Шахтером” действителен до 2023-го года, а Луческу с “Динамо” 2024-го.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
29.05.2022 в 12:27
От же хитрий лис
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