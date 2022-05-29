Луческу: Если Де Дзерби уйдет, у него есть все причины. Я больше привязан к этой земле

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал возможный уход Роберто Де Дзерби из "Шахтера", а также оставил бы он "Динамо" сейчас:

“Если Де Дзерби уйдет, у него есть все причины. Я больше привязан к этой земле, потому что прошло столько лет. И я не могу оставить ребят”, - сказал Луческу.

Напомним, что контракт Де Дзерби с “Шахтером” действителен до 2023-го года, а Луческу с “Динамо” 2024-го.