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Луческу: Если Де Дзерби уйдет, у него есть все причины. Я больше привязан к этой земле
Не может покинуть Киев
Фото: Александр Приходько
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал возможный уход Роберто Де Дзерби из "Шахтера", а также оставил бы он "Динамо" сейчас:
“Если Де Дзерби уйдет, у него есть все причины. Я больше привязан к этой земле, потому что прошло столько лет.
И я не могу оставить ребят”, - сказал Луческу.
Напомним, что контракт Де Дзерби с “Шахтером” действителен до 2023-го года, а Луческу с “Динамо” 2024-го.
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Источник:tuttomercatoweb
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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
29.05.2022 в 12:27
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