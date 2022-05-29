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К лагерю сборной Украины присоединился еще один легионер
Также Шапаренко вернулся из лазарета
УАФ/Пресслужба
К лагерю сборной Украины вчера, 28 мая, присоединился левый защитник “Брюгге” Эдуард Соболь. Его приезд затянулся из-за открытия британской визы – этим занимался бельгийский клуб. Об этом сообщает УАФ.
“Очень рад, что наконец-то достался к сборной. С большой радостью встретился с ребятами - очень соскучился по ним! Просто счастлив снова быть здесь! Времени на вовлечение в процесс нет, поэтому я готов сразу включиться в тренировку. Ребята все, вижу, в хорошем настроении и хороших кондициях, так что желание показать себя зашкаливает”, - прокомментировал свое прибытие Соболь.
Также из лазарета вышел Николай Шапаренко и уже провел тренировку в общей группе. А вот Денис Попов продолжает восстанавливаться от повреждения. Пока защитник постепенно увеличивает нагрузку под наблюдением врачей.
В воскресенье у сборников не будет выходного, ведь запланированы две тренировки. Также должен присоединиться и Андрей Лунин после финала Лиги чемпионов.
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