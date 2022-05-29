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Практически все украинские клубы решили проводить матчи еврокубков в одной стране. Только Динамо хочет играть в Румынии – Источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Луческу тянет домой

Практически все украинские клубы решили проводить матчи еврокубков в одной стране. Только Динамо хочет играть в Румынии – Источник

Фото: Sportbox

Новина українською

Украинские клубы следующий евросезон проведут полностью заграницей. Четыре из пяти отечественных коллективов хотят играть домашние поединки в Польше, однако у "Динамо" есть другие планы:

“Если судьба с проведением следующего всеукраинского сезона еще на стадии обсуждения, то еврокубковые матчи без вариантов придется проводить за рубежом.

Почти все наши участники склоняются домашними выбрать стадионы в Польше ("Шахтер" в ЛЧ, "Днепр-1" в ЛЕ и "Заря" и "Ворскла" - в ЛК). А вот "Динамо" по инициативе Мирчи Луческу предварительно планирует играть в Румынии, - написал журналист Игорь Бурбас в своем Telegram.

Напомним, что "горняки" прошли сразу в групповой этап Лиги чемпионов, а киевляны попали в квалификацию. "Днепр-1" будет играть в квалификационном раунде Лиги Европы, а "Заря" и "Ворскла" - Лиги Конференций.

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В статье: Мирча Луческу Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Источник:
Burbuzz

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Комментарии (6)
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Пришта Литин (Київ)
29.05.2022 в 15:57
А что тут такого? Шлюхтер может и в днр играть, а Динамо там где удобно.
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0
-2
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
29.05.2022 в 14:07
Ви задовбали, кретини! Суркіс дає вью, що треба грати у Києві та Львові. Руснява пропаганда = кротячий хрюкіт!
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+3
-2
aleks68
29.05.2022 в 14:42
чучело из динамо-помойки не гавкай.лижи сЦуркису молча
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+3
-3
avatar
Пришта Литин (Київ)
29.05.2022 в 15:58
болезное, твоя висячка неизлечима, как и тухлая тЬІрса в твоей башке.
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
29.05.2022 в 14:04
Хоч Польща нам наразі ближче, але в Румунії тепліше... Понад і вболівальники до Луческу. Правда туди нашим вболівальникам важче достатися та і "біженців" поменше!
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+2
0
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Пришта Литин (Київ)
29.05.2022 в 16:00
Трохи дальше, через Рені , Ізмаїл.
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0
0

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