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Практически все украинские клубы решили проводить матчи еврокубков в одной стране. Только Динамо хочет играть в Румынии – Источник
Луческу тянет домой
Фото: Sportbox
Украинские клубы следующий евросезон проведут полностью заграницей. Четыре из пяти отечественных коллективов хотят играть домашние поединки в Польше, однако у "Динамо" есть другие планы:
“Если судьба с проведением следующего всеукраинского сезона еще на стадии обсуждения, то еврокубковые матчи без вариантов придется проводить за рубежом.
Почти все наши участники склоняются домашними выбрать стадионы в Польше ("Шахтер" в ЛЧ, "Днепр-1" в ЛЕ и "Заря" и "Ворскла" - в ЛК). А вот "Динамо" по инициативе Мирчи Луческу предварительно планирует играть в Румынии, - написал журналист Игорь Бурбас в своем Telegram.
Напомним, что "горняки" прошли сразу в групповой этап Лиги чемпионов, а киевляны попали в квалификацию. "Днепр-1" будет играть в квалификационном раунде Лиги Европы, а "Заря" и "Ворскла" - Лиги Конференций.
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