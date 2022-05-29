Практически все украинские клубы решили проводить матчи еврокубков в одной стране. Только Динамо хочет играть в Румынии – Источник

Украинские клубы следующий евросезон проведут полностью заграницей. Четыре из пяти отечественных коллективов хотят играть домашние поединки в Польше, однако у "Динамо" есть другие планы:

“Если судьба с проведением следующего всеукраинского сезона еще на стадии обсуждения, то еврокубковые матчи без вариантов придется проводить за рубежом. Почти все наши участники склоняются домашними выбрать стадионы в Польше ("Шахтер" в ЛЧ, "Днепр-1" в ЛЕ и "Заря" и "Ворскла" - в ЛК). А вот "Динамо" по инициативе Мирчи Луческу предварительно планирует играть в Румынии, - написал журналист Игорь Бурбас в своем Telegram.

Напомним, что "горняки" прошли сразу в групповой этап Лиги чемпионов, а киевляны попали в квалификацию. "Днепр-1" будет играть в квалификационном раунде Лиги Европы, а "Заря" и "Ворскла" - Лиги Конференций.