Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суркис - о Супряге: Ему надо перестать играть маленького мальчика
Жестко, но по делу
Фото: ФК Динамо Киев
Владислав Супряга возвращается в "Динамо" из аренды в "Сампдории", но президент киевлян Игорь Суркис, кажется, не особо ему рад.
"Да, Супряга возвращается. Мне кажется, ему уже хватит играть в маленького мальчика, которого надо постоянно оберегать и лелеять. Он должен стать мужиком, проявить себя и всем доказать, что он футболист высокого уровня".
"Несмотря на то, что на него были потрачены огромные деньги, мы ему предоставили шанс, отдав за копейки в аренду, чтобы он смог себя там проявить. Почему у него не получилось в "Сампдории", я не знаю. Может, ему не доверял тренер или агенты отправили его не в тот клуб. Знаю одно — нападающий хорошего уровня будет забивать в любой команде.
У Супряги есть все, чтобы стать великим футболистом: хорошая скорость и голевое чутье. Теперь ему нужно разобраться в своей голове, выполнять требования главного тренера и работать, работать и еще раз работать. Тогда у него все получится", - цитирует бизнесмена Fanday.
Напомним, 22-летний Супряга в первой половине сезона не забил за "Динамо" ни единого гола, после чего его отдали в аренду "Сампдории", где Влад за полгода провел лишь 24 минуты.
Популярное сейчас
- Одной легендой меньше: Реал покинул пятикратный победитель ЛЧ
- Германия за последние два месяца свела военную помощь Украине к минимуму - немецкие СМИ
- Лунин стал третьим футболистом с украинским паспортом, выигрывавшим ЛЧ. После финала он получил медаль
- СМИ: Почетный президент Черноморца Климов планировал стать гауляйтером Одесской области
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость
Новости по теме
- 00:40 Украинские Источник: Владислав Супряга в скором времени станет игроком команды Серии А
- 22:02 Украинские Суркис: В пятницу президент Сампдории давал за Супрягу одни условия, а в понедельник - только половину
- 09:10 Украинские Ну возьмите хоть кто-нибудь! Супряга и его виртуальное путешествие по Серии А