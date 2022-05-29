Суркис - о Супряге: Ему надо перестать играть маленького мальчика

Владислав Супряга возвращается в "Динамо" из аренды в "Сампдории", но президент киевлян Игорь Суркис, кажется, не особо ему рад.

"Да, Супряга возвращается. Мне кажется, ему уже хватит играть в маленького мальчика, которого надо постоянно оберегать и лелеять. Он должен стать мужиком, проявить себя и всем доказать, что он футболист высокого уровня".

"Несмотря на то, что на него были потрачены огромные деньги, мы ему предоставили шанс, отдав за копейки в аренду, чтобы он смог себя там проявить. Почему у него не получилось в "Сампдории", я не знаю. Может, ему не доверял тренер или агенты отправили его не в тот клуб. Знаю одно — нападающий хорошего уровня будет забивать в любой команде.

У Супряги есть все, чтобы стать великим футболистом: хорошая скорость и голевое чутье. Теперь ему нужно разобраться в своей голове, выполнять требования главного тренера и работать, работать и еще раз работать. Тогда у него все получится", - цитирует бизнесмена Fanday.