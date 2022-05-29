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Палкин – о возобновлении УПЛ: Если мы не помогаем армии и стране, то это никому не нужно

Премьер-лига
(1 голосов)

Считает, что в таком случае в этом нет смысла

Палкин – о возобновлении УПЛ: Если мы не помогаем армии и стране, то это никому не нужно

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказался на счет проведения чемпионата Украины следующего сезона:

“Сегодня надо ставить вопрос, что если мы начинаем чемпионат, то мы должны помогать Украине, армии, пострадавшим от войны. Если этого не добиться, то нет смысла вообще начинать этот чемпионат. Речь об экономической помощи. Мы должны собирать деньги с матчей и перечислять на армию, поддержку беженцев, Украины.

Также важен имиджевый момент: после каждой игры о нас должен говорить мир и Европа. А теперь надо сесть и посмотреть, при каких условиях мы сможем выдержать эти аспекты. То есть, если мы не помогаем армии и стране, то это никому не надо. Ради турнирных таблиц и результатов... Не то время.

Нам надо зарабатывать со всех источников. С другой стороны, имиджевый моменты. Вот мы сейчас проводили тур. После каждой игры о нас писали мировые европейские издания. Вот в таком ключе мы должны двигаться. А как это сделать? Рабочая группа должна этот вопрос обговорить”, - сказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) УПЛ война с Россией
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Источник:
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