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Шуховцев, Гецко, Альтман и другие. В Одессе сыграли ветераны Черноморца и команда Нацгвардии

Премьер-лига
(2 голосов)

В дни войны в стране не забывают об организации полезных мероприятий

Шуховцев, Гецко, Альтман и другие. В Одессе сыграли ветераны Черноморца и команда Нацгвардии

фото - В'ячеслав Кульчицький

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Эти усилия прилагают не только военные и бойцы терробороны, мужественно защищающие нашу страну на разных участках, но и гражданское население. Изо дня в день каждый из них вносит свой вклад в общее дело - приближение победы в войне с дерзкой рfшистской ордой. Поэтому иногда возникает необходимость перевести дыхание и снять напряжение, что и удалось претворить в жизнь в Одессе.

Накануне в приморском городе прошел товарищеский матч, в котором встретились ветераны одесского "Черноморца" и футболисты Национальной гвардии Украины "Юг".

В положительной атмосфере, создавшей соответствующее настроение еще до его начала, участники действа выстроились на зеленом газоне стадиона и минутой молчания почтили память всех погибших в этой бессмысленной войне. А затем вместе с музыкальной группой "Хвиля" спели государственный Гимн Украины.

К собравшимся, среди которых были известные мастера футбола Петр Найда, Вячеслав Лещук, Юрий Роменский, Александр Никифоров и Виталий Тищенко, с речью обратились руководители нацгвардейцев и футбольных ветеранов, которые сказали важные слова о значении этого мероприятия в период войны. А потом от хорошо известного украинским болельщикам бывшего голкипера, а ныне заместителя главы Одесской областной футбольной ассоциации Игоря Шуховцева, защищавшего ворота ветеранов "Черноморца", футболисты Нацгвардии получили в подарок мячи с автографами и футболки сборной Украины. Сделав общую фотографию на память, вскоре команды услышали стартовый свисток арбитра матча Виталия Годуляна.

Шуховцев, Гецко, Альтман и другие. В Одессе сыграли ветераны Черноморца и команда Нацгвардии - изображение 1

Наблюдавшие за игрой зрители увидели в составе команды ветеранов представителей сразу трех поколений "Черноморца". Старшему из игроков, Леониду Гайдаржи, 63 года, а самому младшему, Александру Згуре - всего 36.

В игре, которая состояла из двух таймов по 35 минут, наставник "моряков" Семен Альтман использовал 22-х футболистов. В стартовом составе играли Шуховцев, Нижегородов, Бондаренко, Телесненко, С.Згура, Гай, Кошелюк, Доценко, Диденко, Гецко, Косырин, а в ходе игры на замену выходили Руденко, Гайдаржи, Д.Пархоменко, А.Пархоменко, А.Згура, Заярный, Ткаченко, Полтавец, Мусолитин, Козакевич. Участвовал в матче и один из ярых болельщиков "Черноморца", директор Музея футбола Эммануил Ганев.

В первом тайме, завершившемся без забитых мячей, футболисты Нацгвардии выглядели довольно уверенно. Тому, что они оказывали достойное сопротивление опытным ветеранам, удивляться не стоит, ведь большинство из них являются воспитанниками одесского футбола.

Шуховцев, Гецко, Альтман и другие. В Одессе сыграли ветераны Черноморца и команда Нацгвардии - изображение 2

Минут за десять до перерыва военные даже завладели преимуществом, однако до гола дело не дошло. А вот во второй половине поединка игра была равной. Сначала отличился Анатолий Диденко, эффектным ударом из-за пределов штрафной площадки положив мяч в дальний угол "рамки". А незадолго до завершения матча футболисты Нацгвардии сумели сравнять счет. Отличился Владлен Чебанюк, умело разобравшийся с несколькими соперниками на подступах к чужим воротам и поймавший Виталия Руденко на противоходе. В итоге – боевая ничья 1:1.

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В статье: Черноморец (Одесса) ВСУ
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