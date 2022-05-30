Исполнительный директор УПЛ: Будет создан временный регламент

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, как будет проводиться чемпионат Украины в условиях военного положения.

"Как отработать механизм с воздушными тревогами? Будет создан временный регламент, который будет предусматривать все требования. Он обязательно будет согласован с местными военными администрациями.

Впереди много работы, если клубы примут решение играть в Украине. Но, я думаю, что это самое меньшее, что мы можем сделать для поддержки наших ребят, которые находятся на передовой. Если наши ребята получат позитивные эмоции от футбола, то все только за", - сказал Дикий в комментарии Футбол NEWS.