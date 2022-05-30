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Исполнительный директор УПЛ: Будет создан временный регламент
Впереди много работы
Фото: Footballua.tv
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, как будет проводиться чемпионат Украины в условиях военного положения.
"Как отработать механизм с воздушными тревогами? Будет создан временный регламент, который будет предусматривать все требования. Он обязательно будет согласован с местными военными администрациями.
Впереди много работы, если клубы примут решение играть в Украине. Но, я думаю, что это самое меньшее, что мы можем сделать для поддержки наших ребят, которые находятся на передовой. Если наши ребята получат позитивные эмоции от футбола, то все только за", - сказал Дикий в комментарии Футбол NEWS.
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