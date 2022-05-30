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Исполнительный директор УПЛ: Будет создан временный регламент

Премьер-лига
(1 голосов)

Впереди много работы

Исполнительный директор УПЛ: Будет создан временный регламент

Фото: Footballua.tv

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, как будет проводиться чемпионат Украины в условиях военного положения.

"Как отработать механизм с воздушными тревогами? Будет создан временный регламент, который будет предусматривать все требования. Он обязательно будет согласован с местными военными администрациями.

Впереди много работы, если клубы примут решение играть в Украине. Но, я думаю, что это самое меньшее, что мы можем сделать для поддержки наших ребят, которые находятся на передовой. Если наши ребята получат позитивные эмоции от футбола, то все только за", - сказал Дикий в комментарии Футбол NEWS.

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В статье: УПЛ Евгений Дикий
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
30.05.2022 в 08:42
Да всем сейчас пофиг на футбол
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+2
0
Caballero (DC)
30.05.2022 в 10:53
Скажем так - футбол сейчас "не на часі", но враг не должен радоваться полной парализации украинского футбола и спорта вообще.
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0
0
Caballero (DC)
30.05.2022 в 08:10
В регламенте прописать "место проведения матча не оглашается", если не хотят лжеминирований и тревог.
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+1
0

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