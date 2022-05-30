Президент Динамо принял в Берлине участие в марафоне Save Ukraine

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис в эфире марафона Save Ukraine поблагодарил на немецком языке народ Германии за поддержку Украины.

"Мы благодарим Германию за поддержку Украины! "Динамо" Киев с вами! Слава Украине, вместе к победе!" – сказал президент "бело-синих" со сцены в Берлине

Напомним, что "Динамо" выступило спонсором проведения марафона Save Ukraine. В рамках марафона также было сообщено, что Фонд братьев Суркис профинансирует восстановление разрушенной российским агрессором амбулатории в Гуровщине Бучанского района Киевской области.

Также в ходе телемарафона Save Ukraine — #StopWar производился сбор средств для приобретения хирургических аппаратов, необходимых для проведения операций после осколочных ранений.

Оборудование организаторы телемарафона планируют приобрести для 12 регионов, расположенных вблизи зон ведения боевых действий, а также привлечены к оказанию медицинской помощи раненым и пострадавшим.