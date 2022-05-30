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В Ворскле определились с местом проведения еврокубков

Премьер-лига
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Клуб максимально хочет собрать и легионеров и украинцев

В Ворскле определились с местом проведения еврокубков

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Вице-президент полтавской "Ворсклы" Олег Лысак рассказал, где команда планирует играть еврокубковые матчи.

"80-90% я бы дал на то, что команда будет базироваться и играть в Польше. Максимально хотим собрать и легионеров клуба и всех украинцев. Будем делать все для того, чтобы команда качественно представляла Украину", - сказал Олег Лысак.

Напомним, по итогам досрочно завершенного сезона в УПЛ "Ворскла" заняла 5 место. Команда получила право представлять Украину в Лиге конференций

Ранее СМИ сообщали, что другие украинские клубы - "Шахтер", СК "Днепр-1" и "Заря" - также планируют проводить домашние матчи еврокубков на территории Польши. "Динамо" же рассматривает вариант с Румынией.

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В статье: Ворскла (Полтава) Олег Лысак
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Источник:
ТК Футбол

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