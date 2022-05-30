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Верес возобновил строительство клубной инфраструктуры в Ровно
Много работы уже сделано за столь короткий срок
Фото: НК Верес
НК "Верес" возобновил строительство тренировочной базы в Ровно. Об этом рассказал президент "красно-черных" Иван Надеин.
"С началом войны не было у нас ни возможностей, ни людей, чтобы продолжать строительство. Несколько недель назад приняли решение таки возобновить работы. У строителей стоит задача завершить два поля. Одно из них – с искусственным покрытием. Газон уже лежит на складе. Да и работ не так много осталось. Основание для поля уже готово, дренаж – проведен. То есть, мини-сбор команды можно будет провести здесь.
Второе поле – травяное. Его мы планируем в начале июня засеять. Полагаем, что эти поля в сегодняшних условиях нам точно помогут. Ведь в области сегодня критическая ситуация с футбольной инфраструктурой. Мы сможем здесь проводить и сборы, и тренировки всех команд "Вереса". И если мы во время войны достроим эти поля – это будет победа для Ровно и области.
Работа идет постоянно. Иногда на объекте одновременно находится около двадцати единиц техники. Теперь уже смонтировали емкости для полива. Соответственно, много работы уже сделано за столь короткий срок.
Пока не говорим о строительстве помещений. В планах привлечь партнера, инвестора. И этот вопрос определенно сложен. Как вы можете заметить – в Ровно не так много строительств ожило, а вот база "Вереса" жизнь демонстрирует", - сказал Надеин.
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