Верес возобновил строительство клубной инфраструктуры в Ровно

НК "Верес" возобновил строительство тренировочной базы в Ровно. Об этом рассказал президент "красно-черных" Иван Надеин.

"С началом войны не было у нас ни возможностей, ни людей, чтобы продолжать строительство. Несколько недель назад приняли решение таки возобновить работы. У строителей стоит задача завершить два поля. Одно из них – с искусственным покрытием. Газон уже лежит на складе. Да и работ не так много осталось. Основание для поля уже готово, дренаж – проведен. То есть, мини-сбор команды можно будет провести здесь.

Второе поле – травяное. Его мы планируем в начале июня засеять. Полагаем, что эти поля в сегодняшних условиях нам точно помогут. Ведь в области сегодня критическая ситуация с футбольной инфраструктурой. Мы сможем здесь проводить и сборы, и тренировки всех команд "Вереса". И если мы во время войны достроим эти поля – это будет победа для Ровно и области.

Работа идет постоянно. Иногда на объекте одновременно находится около двадцати единиц техники. Теперь уже смонтировали емкости для полива. Соответственно, много работы уже сделано за столь короткий срок.

Пока не говорим о строительстве помещений. В планах привлечь партнера, инвестора. И этот вопрос определенно сложен. Как вы можете заметить – в Ровно не так много строительств ожило, а вот база "Вереса" жизнь демонстрирует", - сказал Надеин.