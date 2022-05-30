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Журналист: В кулуарах говорят, что у Зари уже есть новый тренер
Есть версия, что это иностранный специалист
Фото: Александр Приходько
Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, что у луганской "Зари" будет новый тренер.
"В кулуарах говорят, что у "Зари" уже есть новый тренер. Я включил свою дедукцию и у меня есть вариант среди украинцев. Я знаю, что главный советник Евгения Геллера - Вадим Шаблий, у которого в пуле есть его тренеры. Роман Санжар? По моей информации, он сейчас очень далеко - в Австралии.
А вот второй вариант - это Александр Бабич. Для меня это единственная кандидатура, которую подсказывает моя дедукция. Он сейчас тренирует "Кривбасс", но его контракт истекает.
Также есть версия, что новый тренер "Зари" - это зарубежный специалист, который знает чемпионат Украины изнутри, но при этом не работал у нас на должности наставника какой-либо из команд", - сказал журналист.
Напомним, что контракт Виктора Скрипника с луганским клубом действителен до лета этого года.
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