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Журналист: В кулуарах говорят, что у Зари уже есть новый тренер

Премьер-лига
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Есть версия, что это иностранный специалист

Журналист: В кулуарах говорят, что у Зари уже есть новый тренер

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, что у луганской "Зари" будет новый тренер.

"В кулуарах говорят, что у "Зари" уже есть новый тренер. Я включил свою дедукцию и у меня есть вариант среди украинцев. Я знаю, что главный советник Евгения Геллера - Вадим Шаблий, у которого в пуле есть его тренеры. Роман Санжар? По моей информации, он сейчас очень далеко - в Австралии.

А вот второй вариант - это Александр Бабич. Для меня это единственная кандидатура, которую подсказывает моя дедукция. Он сейчас тренирует "Кривбасс", но его контракт истекает.

Также есть версия, что новый тренер "Зари" - это зарубежный специалист, который знает чемпионат Украины изнутри, но при этом не работал у нас на должности наставника какой-либо из команд", - сказал журналист.

Напомним, что контракт Виктора Скрипника с луганским клубом действителен до лета этого года.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник ТаТоТаке Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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