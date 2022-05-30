Президент Зари: Будем искать, кто нас приютит

Президент луганской "Зари" Евгений Геллер заявил, что пока неизвестно, где команда планирует проводить еврокубковые матчи.

"Мы еще не знаем. На сегодняшний день мы ждем решение от всех клубов, где мы будем проводить игры чемпионата. А международные - заграницей. Будем искать, кто нас приютит. Для нас это не впервые - мы 8 лет этим занимаемся", - отметил владелец луганчан в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, после нападения россии на Украину в 2014 году "Заря" покинула Луганск и переехала в Запорожье. Полномасштабная война сделала невозможным нахождение команды и в этом регионе.

В следующем сезоне луганчане представят Украину в Лиге конференций.