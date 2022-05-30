  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Президент Зари: Будем искать, кто нас приютит
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Зари: Будем искать, кто нас приютит

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганчане находятся в поисках нового места для дислокации

Президент Зари: Будем искать, кто нас приютит

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Президент луганской "Зари" Евгений Геллер заявил, что пока неизвестно, где команда планирует проводить еврокубковые матчи.

"Мы еще не знаем. На сегодняшний день мы ждем решение от всех клубов, где мы будем проводить игры чемпионата. А международные - заграницей. Будем искать, кто нас приютит. Для нас это не впервые - мы 8 лет этим занимаемся", - отметил владелец луганчан в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, после нападения россии на Украину в 2014 году "Заря" покинула Луганск и переехала в Запорожье. Полномасштабная война сделала невозможным нахождение команды и в этом регионе.

В следующем сезоне луганчане представят Украину в Лиге конференций.

Читайте такжеЖурналист: В кулуарах говорят, что у Зари уже есть новый тренер
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Евгений Геллер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде