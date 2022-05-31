Важная деталь. Известно, от чего зависит трансфер Довбика в Торино

Украинский журналист Виктор Вацко рассказал, от чего зависит трансфер Артема Довбика из "Днепра-1" в итальянский "Торино".

"Ситуация сейчас простая. У "Торино" есть основной ударный форвард Андреа Белотти. В июне его контракт истекает. Сейчас пишут, что "Милан" претендует на Белотти. Это номер один претендент. Но кроме "Милана" еще целая когорта клубов интересуется нападающим: "Фиорентина", "Наполи", "Рома", "Валенсия", "Ньюкасл" и "Вест Хэм". Но Белотти еще не принял решение.

Как пишут итальянцы, "Торино" предложил Белотти контракт на 4 года. Зарплата – 3 миллиона евро в год. И от решения Андреа Белотти зависит будущее Артема Довбика. Артем – кандидат номер один в шорт-листе "Торино" на позицию центрфорварда.

Если Белотти уйдет, то "Торино" попытается купить Довбика. 10-12 миллионов евро – о таких цифрах идут разговоры. Но на столе у "​​Днепра-1" официального предложения от "Торино" нет. Если Белотти идет – это предложение может появиться, если остается – посмотрим.

За ситуацией тщательно следит "Болонья". Она тоже очень интересуется Артемом Довбиком", - заявил журналист.