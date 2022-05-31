Гендиректор Руха: На Загреб падали ракеты, но хорваты 4 года играли в футбол

Генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин высказался о необходимости проведения нового сезона УПЛ в условиях продолжающейся войны.

"С теми людьми, с которыми мы общались – все тоже понимают важность того, чтобы мы продолжали играть в футбол, даже в воюющей стране.

Примером для нас является та же Хорватия. В начале 90-х годов, когда у них в стране шла война, они 4 года играли в футбол, несмотря на то, что на Загреб падали бомбы, ракеты и так далее. Но это было проявлением духа, поддержки своей страны, морального духа Хорватии. Я думаю, что мы в достаточно похожей ситуации и нужно каждому бороться на своем фронте", - сказал Дедышин.