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Срна: Де Дзерби все еще тренер Шахтера - мы ждем его решения

Премьер-лига
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Дарио прокомментировал будущее наставника "горняков"

Срна: Де Дзерби все еще тренер Шахтера - мы ждем его решения

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал будущее главного тренера Роберто Де Дзерби, а также о высказался о возвращении легионеров в донецкий клуб.

"Роберто Де Дзерби все еще тренер "Шахтера". Будем садиться и с ним говорить - мы будем ждать его решения. Он много сделал для "Шахтера" за семь месяцев, он попал два раза в Лигу чемпионов, выиграл Суперкубок Украниы. Мы привезли его в одну команду с футболистами мирового уровня, а кто из них останется завтра мы не знаем.

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Могу ли я возглавить "Шахтер"?На сегодняшний день нет. Все знают, что я человек "Шахтера", что даже если надо буду ездить за рулем автобуса. Поэтому, если нужно будет стать тренером команды, то нет проблем, я готов. Решение будет принимать президент. На сегодняшний день есть много лучших тренеров для "Шахтера", чем Срна.

Вернутся ли легионеры? Все зависит от ситуации в Украине. Никто не вернется из иностранцев, если будет военное положение - это нереально. Надеемся, что все будет хорошо, у нас впереди еще два месяца. Верим, что УАФ выберет лучший из возможных вариантов проведения УПЛ", - рассказал Срна в комментарии Футбол NEWS.

Ранее Роберто Де Дзерби лично сообщал, что донецкий клуб разрешил ему искать другую команду.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
Футбол NEWS

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