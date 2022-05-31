  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В Динамо прокомментировали слухи о возможном возвращении Ярмоленко
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Динамо прокомментировали слухи о возможном возвращении Ярмоленко

Премьер-лига
(2 голосов)

Украинец на правах свободного агента покинул "Вест Хэм"

В Динамо прокомментировали слухи о возможном возвращении Ярмоленко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор киевского "Динамо" Резо Чохонелидзе прокомментировал слухи о возможном возвращении в столичный клуб Андрея Ярмоленко.

– Резо Шотаевич, говорят, что Андрей Ярмоленко может вернуться в киевское "Динамо". Это безосновательные слухи или дыма без огня не бывает?

– Я сейчас нахожусь за рубежом, поэтому даже не знаю, о чем речь. Я от вас впервые об этом услышал. Всякое пишут. Нельзя всему верить, но если он все-таки вернется, то это будет хорошо. Однако пока у меня такой информации нет.

То есть, все-таки слухи?

– Не знаю. Мне кажется, если бы велись такие переговоры, я был бы в курсе.

Если Ярмоленко все-таки вернется в "Динамо", то он сможет усилить команду?

– Думаю, он нам поможет. Все-таки это игрок национальной сборной, который многое сделал для украинского футбола, - отметил Чохонелидзе.

Напомним, что по окончании сезона Андрей Ярмоленко на правах свободного агента покинул "Вест Хэм". Журналисты сватают лидера сборной Украины в Турцию, Испанию, на Ближний Восток и в MLS.

Читайте такжеЯрмоленко: Мне хочется вернуться в Динамо, но есть своя карьера, которой осталось не так много
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Резо Чохонелидзе Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fanday

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде