В Динамо прокомментировали слухи о возможном возвращении Ярмоленко

Генеральный директор киевского "Динамо" Резо Чохонелидзе прокомментировал слухи о возможном возвращении в столичный клуб Андрея Ярмоленко.

– Резо Шотаевич, говорят, что Андрей Ярмоленко может вернуться в киевское "Динамо". Это безосновательные слухи или дыма без огня не бывает?

– Я сейчас нахожусь за рубежом, поэтому даже не знаю, о чем речь. Я от вас впервые об этом услышал. Всякое пишут. Нельзя всему верить, но если он все-таки вернется, то это будет хорошо. Однако пока у меня такой информации нет.

– То есть, все-таки слухи?

– Не знаю. Мне кажется, если бы велись такие переговоры, я был бы в курсе.

– Если Ярмоленко все-таки вернется в "Динамо", то он сможет усилить команду?

– Думаю, он нам поможет. Все-таки это игрок национальной сборной, который многое сделал для украинского футбола, - отметил Чохонелидзе.

Напомним, что по окончании сезона Андрей Ярмоленко на правах свободного агента покинул "Вест Хэм". Журналисты сватают лидера сборной Украины в Турцию, Испанию, на Ближний Восток и в MLS.