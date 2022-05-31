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В Динамо прокомментировали слухи о возможном возвращении Ярмоленко
Украинец на правах свободного агента покинул "Вест Хэм"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор киевского "Динамо" Резо Чохонелидзе прокомментировал слухи о возможном возвращении в столичный клуб Андрея Ярмоленко.
– Резо Шотаевич, говорят, что Андрей Ярмоленко может вернуться в киевское "Динамо". Это безосновательные слухи или дыма без огня не бывает?
– Я сейчас нахожусь за рубежом, поэтому даже не знаю, о чем речь. Я от вас впервые об этом услышал. Всякое пишут. Нельзя всему верить, но если он все-таки вернется, то это будет хорошо. Однако пока у меня такой информации нет.
– То есть, все-таки слухи?
– Не знаю. Мне кажется, если бы велись такие переговоры, я был бы в курсе.
– Если Ярмоленко все-таки вернется в "Динамо", то он сможет усилить команду?
– Думаю, он нам поможет. Все-таки это игрок национальной сборной, который многое сделал для украинского футбола, - отметил Чохонелидзе.
Напомним, что по окончании сезона Андрей Ярмоленко на правах свободного агента покинул "Вест Хэм". Журналисты сватают лидера сборной Украины в Турцию, Испанию, на Ближний Восток и в MLS.
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