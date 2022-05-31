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Срна: Пезидент Шахтера еще не принял решение относительно Мудрика

Премьер-лига
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"Горняки" подтвердили переговоры с немецким клубом

Срна: Пезидент Шахтера еще не принял решение относительно Мудрика

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна рассказал о позиции руководства "горняков" по поводу трансфера Михаила Мудрика.

– Много слухов сейчас, что Мудрик переходит в "Байер". Насколько вы близки к трансферу?

– Поступило официальное предложение от Леверкузена за Мудрика. Президент еще ни одного решения не принял.

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– Кто еще может команду покинуть? Есть другие предложения? Была информация про Марлона...

– Интерес есть. Но все должны знать, что их бесплатно или по меньшей стоимости никто не отпустит. "Шахтер" – это всегда "Шахтер", даже в сегодняшней ситуации клуб будет уважать себя. Мы хотим, чтобы все нас тоже уважали. Так, как мы уважаем другие клубы, когда покупаем футболистов, – сказал Срна в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что владелец "Шахтера" Ринат Ахметов не планирует отпускать юного таланта летом.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Байер (Леверкузен) Михаил Мудрик
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Источник:
Футбол NEWS

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