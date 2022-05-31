Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Срна: Пезидент Шахтера еще не принял решение относительно Мудрика
"Горняки" подтвердили переговоры с немецким клубом
Фото: ФК Шахтер Донецк
Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна рассказал о позиции руководства "горняков" по поводу трансфера Михаила Мудрика.
– Много слухов сейчас, что Мудрик переходит в "Байер". Насколько вы близки к трансферу?
– Поступило официальное предложение от Леверкузена за Мудрика. Президент еще ни одного решения не принял.
– Кто еще может команду покинуть? Есть другие предложения? Была информация про Марлона...
– Интерес есть. Но все должны знать, что их бесплатно или по меньшей стоимости никто не отпустит. "Шахтер" – это всегда "Шахтер", даже в сегодняшней ситуации клуб будет уважать себя. Мы хотим, чтобы все нас тоже уважали. Так, как мы уважаем другие клубы, когда покупаем футболистов, – сказал Срна в комментарии Футбол NEWS.
Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что владелец "Шахтера" Ринат Ахметов не планирует отпускать юного таланта летом.
Популярное сейчас
- СБУ: Из-за проблем с обеспечением российские оккупанты снова начали есть собак
- Боевики "ДНР" угрожают казнить защитников Мариуполя, в том числе и защитников Азовстали
- Трансфер Мудрика под угрозой, скандал в Баварии, интерес к Зинченко. Главные новости за 30 мая
- Игрок сборной Украины вошел в десятку лучших молодых игроков мира по версии CIES
- Красотка дня. Эффектная девушка юной звезды киевского Динамо. ФОТО
- Андрей Лунин впервые стал отцом