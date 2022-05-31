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Эрик Рамирес вернется в Динамо из испанского Спортинга. Клуб также покинет украинец
Легионер "бело-синих" провалился
Фото: ФК Динамо
Испанский "Спортинг", представляющий город Хихон, на официальном сайте рассказал о будущем своих игроков. Остановимся на двух из них.
Во-первых, после полугодовой аренды в "Динамо" вернется форвард Эрик Рамирес. За полгода в "Спортинге" он отыграл 12 матчей, не отличившись результативными действиями.
Также "Спортинг" покидает украинец Василий Кравец. Его годовая аренда также подошла к концу и он вернется в "Леганес". На счету фулбека 39 матчей, один гол и две голевые передачи.
Отметим, что в Сегунде (второй по силе дивизион Испании) хихонский "Спортинг" занял 17-е место.
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