Эрик Рамирес вернется в Динамо из испанского Спортинга. Клуб также покинет украинец

Испанский "Спортинг", представляющий город Хихон, на официальном сайте рассказал о будущем своих игроков. Остановимся на двух из них.

Во-первых, после полугодовой аренды в "Динамо" вернется форвард Эрик Рамирес. За полгода в "Спортинге" он отыграл 12 матчей, не отличившись результативными действиями.

Также "Спортинг" покидает украинец Василий Кравец. Его годовая аренда также подошла к концу и он вернется в "Леганес". На счету фулбека 39 матчей, один гол и две голевые передачи.

Отметим, что в Сегунде (второй по силе дивизион Испании) хихонский "Спортинг" занял 17-е место.