Президент Руха Козловский уверен, что чемпионат нужно проводить на территории Украины

Президент львовского "Руха" Григорий Козловский уверен, что следующий сезон УПЛ должен быть проведен в Украине.

"Сегодня у нас на передовой люди воюют в окопах. Но среди них много тех, кто был фанатами разных клубов. Люди действительно воюют, и действительно у каждого сейчас есть свой фронт. Мы как футбольная семья тоже должны быть рядом с нашими военными, в нашей стране. Я думаю, что правильно, чтобы мы были вместе, держали свой фронт и показывали всему миру, что мы сильная нация, мы достойны называться европейцами. Мы должны это показывать, и лучшего способа, чем сыграть этот чемпионат в Украине, я не вижу.

С другой стороны, у нас есть Президент, которому на 3-4 день войны предлагали покинуть страну. Но он стал лидером нации и показал своим примером, что он здесь, в Украине, и будет сражаться до конца. И я знаю, что у Президента есть мнение и пожелание, чтобы футбол тоже был в нашей стране. Если лидер нации остается, то почему мы должны куда-то бежать и играть где-нибудь за границей? Я считаю, что мы должны быть одной нацией и брать пример с ее лидера, у которого такое мнение", - заявил Козловский.