Драмбаев: Наши военные ухаживали за дедушкой, а он им принес бутыль меда с гранатой

Защитник "Мариуполя" и молодежной сборной Украины Александр Драмбаев рассказал о случае на блокпосте в Мариуполе, о котором ему рассказал его отец, который служит в ВСУ.

"На блокпосте был дедушка-пенсионер, наши военные ухаживали за ним – приносили каши, крупы и все необходимое для жизни. Это продолжалось больше месяца.

А потом этот дедушка, когда началась пасека, решил принести нашим военным 3-литровый бутыль меда. Он принес его, а в нем был сюрприз. Этот сюрприз взорвался, в результате – несколько смертей наших военных.

Не понимаю этого. Ты помогаешь человеку, все для него делаешь, а он тебе приносит мед, просит отведать, а там граната.

Отношение к россиянам у меня было одинаковым, что в 2014 году, что сейчас – я их ненавижу. Они все виноваты, поголовно", – сказал Драмбаев.