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Тренер Вереса: Президент Зеленский хочет, чтобы футбол был в Украине

Премьер-лига
(1 голосов)

А вы поддерживаете такую идею?

Тренер Вереса: Президент Зеленский хочет, чтобы футбол был в Украине

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт высказал свое мнение относительно того, где следует проводить чемпионат Украины в следующем сезоне.

"У меня есть информация, что наш президент Зеленский захотел, чтобы футбол был в Украине, и чемпионат проводился в Украине, а не за границей. И если он так говорит, то мы должны прислушиваться к нему и делать так, как он. Потому что уехать за границу, как хотят наши лидеры, не так-то легко.

Поэтому ровенский "Верес" полностью поддерживает идею играть в Украине. Как и где он будет проходить – будут решать наши руководители. Я встречался с президентом, и он настоял на том, чтобы играть чемпионат в Украине", – рассказал Вирт.

Ранее президент "Руха" заявил, что поддерживает проведение сезона УПЛ на территории Украины.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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старий фан (Рівне)
01.06.2022 в 09:09
З якого дива? УАФ та УПЛ це не державні організації. До чого тут прислухатися? "Прислухатися" це якась норма Закону?
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