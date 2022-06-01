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Тренер Вереса: Президент Зеленский хочет, чтобы футбол был в Украине
А вы поддерживаете такую идею?
Фото - Олександр Приходько
Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт высказал свое мнение относительно того, где следует проводить чемпионат Украины в следующем сезоне.
"У меня есть информация, что наш президент Зеленский захотел, чтобы футбол был в Украине, и чемпионат проводился в Украине, а не за границей. И если он так говорит, то мы должны прислушиваться к нему и делать так, как он. Потому что уехать за границу, как хотят наши лидеры, не так-то легко.
Поэтому ровенский "Верес" полностью поддерживает идею играть в Украине. Как и где он будет проходить – будут решать наши руководители. Я встречался с президентом, и он настоял на том, чтобы играть чемпионат в Украине", – рассказал Вирт.
Ранее президент "Руха" заявил, что поддерживает проведение сезона УПЛ на территории Украины.
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