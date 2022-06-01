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Бенфика заплатит 14 млн евро за зимнего новичка Шахтера

Премьер-лига
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Португальцам осталось согласовать зарплату с игроком

Бенфика заплатит 14 млн евро за зимнего новичка Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Зимний новичок "Шахтера" Давид Нерес очень близок к переходу в португальскую "Бенфику", сообщает TUTTOmercatoWEB.

По данным источника, "орлы" заплатят за 25-летего бразильца около 14 млн евро. Стороны уже договорились о трансфере. Португальскому клубу осталось согласовать зарплату с футболистом.

Рыночная стоимость вингера на Transfermarkt составляет 20 млн евро.

Напомним, Давид стал игроком “Шахтера” в зимнее трансферное окно, подписав контракт до конца 2026 года. Донецкий клуб заплатил нидерландскому "Аяксу" 12 млн евро. Из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину, Нерес не успел дебютировать в официальных матчах "горняков".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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Источник:
TUTTOmercatoWEB

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