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Бенфика заплатит 14 млн евро за зимнего новичка Шахтера
Португальцам осталось согласовать зарплату с игроком
Фото: ФК Шахтер Донецк
Зимний новичок "Шахтера" Давид Нерес очень близок к переходу в португальскую "Бенфику", сообщает TUTTOmercatoWEB.
По данным источника, "орлы" заплатят за 25-летего бразильца около 14 млн евро. Стороны уже договорились о трансфере. Португальскому клубу осталось согласовать зарплату с футболистом.
Рыночная стоимость вингера на Transfermarkt составляет 20 млн евро.
Напомним, Давид стал игроком “Шахтера” в зимнее трансферное окно, подписав контракт до конца 2026 года. Донецкий клуб заплатил нидерландскому "Аяксу" 12 млн евро. Из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину, Нерес не успел дебютировать в официальных матчах "горняков".
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