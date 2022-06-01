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Предложат новый? Ворскла объявила об окончании контракта с Максимовым

Премьер-лига
(1 голосов)

Трудовой договор специалиста подошел к завершению

Предложат новый? Ворскла объявила об окончании контракта с Максимовым

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

"Ворскла" на официальном сайте объявила, что соглашение главного тренера Юрия Максимова подошло к завершению.

При этом полтавский клуб не сообщил, что 53-летний специалист и его штаб покидают команду. Вместо этого в клубе намерены проанализировать ситуацию и необходимость корректировки стратегии развития клуба, в том числе и возможность продления работы нынешнего тренерского штаба.

Максимов возглавил "Ворсклу" осенью 2019 года. Ранее он также работал в киевском "ЦСКА", "Оболони", "Кривбассе", "Металлурге" (Донецк), российской "Мордовии", казахстанском "Таразе" и азербайджанской "Кешле".

Напомним, по итогам досрочно завершенного сезона в УПЛ "Ворскла" заняла 5-е место и представит Украину в Лиге конференций.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
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Источник:
ФК Ворскла

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Комментарии (1)
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Мироненко (Полтава)
01.06.2022 в 15:25
Чекаємо на повернення тренера до Полтави. Задля підготовки українських футболістів зі складу Ворскли у червні, а потім пізніше і іноземних гравців, за 1,5 місяці старт у єврокубку...
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