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Предложат новый? Ворскла объявила об окончании контракта с Максимовым
Трудовой договор специалиста подошел к завершению
Фото: ФК Ворскла
"Ворскла" на официальном сайте объявила, что соглашение главного тренера Юрия Максимова подошло к завершению.
При этом полтавский клуб не сообщил, что 53-летний специалист и его штаб покидают команду. Вместо этого в клубе намерены проанализировать ситуацию и необходимость корректировки стратегии развития клуба, в том числе и возможность продления работы нынешнего тренерского штаба.
Максимов возглавил "Ворсклу" осенью 2019 года. Ранее он также работал в киевском "ЦСКА", "Оболони", "Кривбассе", "Металлурге" (Донецк), российской "Мордовии", казахстанском "Таразе" и азербайджанской "Кешле".
Напомним, по итогам досрочно завершенного сезона в УПЛ "Ворскла" заняла 5-е место и представит Украину в Лиге конференций.
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