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"Вопрос открыт". Гендиректор Шахтера - о главном тренере команды

Премьер-лига
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Сергей Палкин рассказал о планах горняков

"Вопрос открыт". Гендиректор Шахтера - о главном тренере команды

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Гендиректор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, как будет жить клуб в ближайшее будущее.

– Что мы на сегодняшний день знаем? Мы играем на групповом этапе ЛЧ. Он начинается в сентябре. К нему нужно подготовиться. Нужно начинать за полтора-два месяца. Это то, что сегодня понятно и понятно.

Сюда накладывается вопросы чемпионата, тренерского штаба, футболистов и т.д. Над этим надо работать. Когда будут ответы на вопросы о чемпионате и многом другом, тогда и будем подстраиваться под эту ситуацию.

– Кто будет тренером: Де Дзерби, Срна или кто-то другой?

– Этот вопрос открыт, – добавил Палкин в комментарии Футбол NEWS.

Читайте такжеСрна: Де Дзерби все еще тренер Шахтера - мы ждем его решения
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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
ТК Футбол

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