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"Вопрос открыт". Гендиректор Шахтера - о главном тренере команды
Сергей Палкин рассказал о планах горняков
Фото: ФК Шахтер Донецк
Гендиректор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, как будет жить клуб в ближайшее будущее.
– Что мы на сегодняшний день знаем? Мы играем на групповом этапе ЛЧ. Он начинается в сентябре. К нему нужно подготовиться. Нужно начинать за полтора-два месяца. Это то, что сегодня понятно и понятно.
Сюда накладывается вопросы чемпионата, тренерского штаба, футболистов и т.д. Над этим надо работать. Когда будут ответы на вопросы о чемпионате и многом другом, тогда и будем подстраиваться под эту ситуацию.
– Кто будет тренером: Де Дзерби, Срна или кто-то другой?
– Этот вопрос открыт, – добавил Палкин в комментарии Футбол NEWS.
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