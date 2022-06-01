"Очень сложный вопрос". Капитан Динамо - о своем будущем в клубе

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук высказался о своем будущем в киевском клубе. Его контракт, к слову, истекает летом 2023-го года.

"Очень сложный вопрос. На сегодняшний день составлять планы сроком более 1 недели — это невозможно. У меня еще один год контракта.

Первое, что я хочу сделать в клубном футболе, это чтобы моя команда вышла в групповой этап Лиги чемпионов, а дальше будем смотреть. Пока тренер Луческу, люфт для прогресса с ним, я готов остаться в "Динамо", - заявил Сидорчук.

В прошедшем сезоне опорник провел 23 матча, забил два гола и отдал две голевые передачи.