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Тренироваться в Турции и играть в Польше. Шахтер убеждает легионера остаться еще на сезон

Премьер-лига
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Хватит ли этого, чтобы убедить бразильца?

Тренироваться в Турции и играть в Польше. Шахтер убеждает легионера остаться еще на сезон

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на неопределенность относительно будущего чемпионата Украины, донецкий "Шахтер" намерен удержать Додо летом. Об этом передает портал Goal.

"Горняки" хотят провести встречу с футболистом и убедить его остаться на сезон. Более того, по данным источника, "Шахтер" попытается убедить бразильца, что команда будет тренироваться в Турции, а играть в Польше.

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Проблема в том, что сам фулбек рассматривает вариант ухода из клуба. Он не уверен, что после возвращения в "Шахтер" он и его семья будут в безопасности. Отметим, что его контракт истекает только в 2025-м году.

Ранее сообщалось, что Додо может подписать "Фиорентина".

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В статье: Шахтер (Донецк) Додо
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Источник:
Goal

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