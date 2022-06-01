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Тренироваться в Турции и играть в Польше. Шахтер убеждает легионера остаться еще на сезон
Хватит ли этого, чтобы убедить бразильца?
Фото: ФК Шахтер
Несмотря на неопределенность относительно будущего чемпионата Украины, донецкий "Шахтер" намерен удержать Додо летом. Об этом передает портал Goal.
"Горняки" хотят провести встречу с футболистом и убедить его остаться на сезон. Более того, по данным источника, "Шахтер" попытается убедить бразильца, что команда будет тренироваться в Турции, а играть в Польше.
Проблема в том, что сам фулбек рассматривает вариант ухода из клуба. Он не уверен, что после возвращения в "Шахтер" он и его семья будут в безопасности. Отметим, что его контракт истекает только в 2025-м году.
Ранее сообщалось, что Додо может
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