Тренироваться в Турции и играть в Польше. Шахтер убеждает легионера остаться еще на сезон

Несмотря на неопределенность относительно будущего чемпионата Украины, донецкий "Шахтер" намерен удержать Додо летом. Об этом передает портал Goal.

"Горняки" хотят провести встречу с футболистом и убедить его остаться на сезон. Более того, по данным источника, "Шахтер" попытается убедить бразильца, что команда будет тренироваться в Турции, а играть в Польше.

Проблема в том, что сам фулбек рассматривает вариант ухода из клуба. Он не уверен, что после возвращения в "Шахтер" он и его семья будут в безопасности. Отметим, что его контракт истекает только в 2025-м году.