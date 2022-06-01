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СМИ: Ворскла рассматривает как замену Максимова тренера Металлиста 1925

Премьер-лига
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Для Кривенцова это может быть шаг вперед

СМИ: Ворскла рассматривает как замену Максимова тренера Металлиста 1925

фото - Металіст 1925

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, первого июня, "Ворскла" на своем официальном сайте объявила о том, что истек срок действия контракта с клубом тренерского штаба во главе с Юрием Максимовым. При этом, полтавский клуб не сообщил, что 53-летний специалист и его штаб покидают команду. В клубе намерены проанализировать ситуацию и необходимость корректировки стратегии развития клуба, в том числе и возможность продолжения работы нынешнего тренерского штаба.

Однако, как стало известно СМИ, у полтавчан уже есть кандидат на замену Максимову. Это Валерий Кривенцов, ныне являющийся главным тренером "Металлиста 1925". Ранее он тренировал "Ильичевец" и входил в тренерский штаб "Шахтера".

Напомним, что Максимов возглавил "Ворсклу" осенью 2019-го года. Команда была среди аутсайдеров чемпионата, а затем смогла выбраться со дна турнирной таблицы, дошла до финала Кубка Украины, в сезоне 2020/21 представляла Украину в Лиге конференций.

В этом же турнире "Ворскла" в качестве пятой команды УПЛ должна сыграть и в сезоне 2022/23 (со второго раунда квалификации).

Отметим, что ранее вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак заявил о том, что полтавский клуб готов предоставить "Металлисту 1925" базу для тренировок и поддержания жизнедеятельности коллектива. Ведь в Харькове из-за нападения россиян инфраструктура потерпела разрушения.

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В статье: Ворскла (Полтава) Валерий Кривенцов Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Трибуна

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