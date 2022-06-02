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С целью продажи. Шахтер может досрочно вернуть игрока из Коринтианса

Премьер-лига
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Ограничений на этот счет в арендном договоре нет

С целью продажи. Шахтер может досрочно вернуть игрока из Коринтианса

Фото: Ag. Corinthians/ Автор - Rodrigo Coca

Новина українською

Полузащитник "Коринтианса" Майкон, права на которого принадлежат "Шахтеру", может досрочно вернуться в донецкий клуб.

По информации Globo Esporte, "горняки" могут отозвать 24-летнего бразильца с целью продажи в другой клуб, если поступит выгодное предложение. Аренда полузащитника рассчитана до конца 2022 года.

Отмечается, что ограничений на этот счет в арендном договоре нет. В "Коринтиансе" осознают риск, но надеются, что этого не произойдет, поскольку 28 июня и 5 июля команда проведет матчи 1/8 финала Кубка Либертадорес против "Бока Хуниорс".

Напомним, на счету хавбека 2 гола в 15 матчах за бразильский клуб.

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В статье: Майкон Коринтианс (Бразилия) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Globo Esporte

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