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С целью продажи. Шахтер может досрочно вернуть игрока из Коринтианса
Ограничений на этот счет в арендном договоре нет
Фото: Ag. Corinthians/ Автор - Rodrigo Coca
Полузащитник "Коринтианса" Майкон, права на которого принадлежат "Шахтеру", может досрочно вернуться в донецкий клуб.
По информации Globo Esporte, "горняки" могут отозвать 24-летнего бразильца с целью продажи в другой клуб, если поступит выгодное предложение. Аренда полузащитника рассчитана до конца 2022 года.
Отмечается, что ограничений на этот счет в арендном договоре нет. В "Коринтиансе" осознают риск, но надеются, что этого не произойдет, поскольку 28 июня и 5 июля команда проведет матчи 1/8 финала Кубка Либертадорес против "Бока Хуниорс".
Напомним, на счету хавбека 2 гола в 15 матчах за бразильский клуб.
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