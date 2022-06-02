Кривенцов: Ворскла? Я бы никогда не вел переговоры за спиной у Максимова

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов опроверг слухи о том, что он может возглавить "Ворсклу".

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"Меня самого удивили эти слухи. Из Полтавы со мной никто не связывался. Никаких переговоров на этот счет не было. К тому же я не имел никакого морального права вести их за спиной у Максимова.

У меня контракт с "Металлистом 1925" и я связываю большие надежды с этим клубом", - кратко и четко ответил Кривенцов.