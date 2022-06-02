Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривенцов: Ворскла? Я бы никогда не вел переговоры за спиной у Максимова
Валерий Сергеевич хочет остаться в своем нынешнем клубе
Фото - Марія Шайк
Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов опроверг слухи о том, что он может возглавить "Ворсклу".
"Меня самого удивили эти слухи. Из Полтавы со мной никто не связывался. Никаких переговоров на этот счет не было. К тому же я не имел никакого морального права вести их за спиной у Максимова.
У меня контракт с "Металлистом 1925" и я связываю большие надежды с этим клубом", - кратко и четко ответил Кривенцов.
Напомним, что в Полтаве освободилась должность после
Популярное сейчас
- Ракицкий передал дроны на нужды украинской армии
- Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру
- Пилот, летавший на Азовсталь: По всем математическим расчетам выполнить задание было почти невозможно
- Максимов: О своей отставке из Ворсклы узнал от соседа по даче
- Красотка дня. Эффектная девушка юной звезды киевского Динамо. ФОТО
- Королевская красота. Прекрасные жены и девушки футболистов мадридского Реала. ФОТО
Новости по теме
- 18:21 Украинские СМИ: Ворскла рассматривает как замену Максимова тренера Металлиста 1925
- 17:12 Украинские Относительно Супряги резки в выводах эксперты и журналисты, но не Луческу. О чем говорить после 11 тура УПЛ
- 21:25 Украинские Защитник Металлиста 1925: У защитников такая судьба - ты всегда будешь рядом с моментом, когда забивают мячи