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Кривенцов: Ворскла? Я бы никогда не вел переговоры за спиной у Максимова

Премьер-лига
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Валерий Сергеевич хочет остаться в своем нынешнем клубе

Кривенцов: Ворскла? Я бы никогда не вел переговоры за спиной у Максимова

Фото - Марія Шайк

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов опроверг слухи о том, что он может возглавить "Ворсклу".

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"Меня самого удивили эти слухи. Из Полтавы со мной никто не связывался. Никаких переговоров на этот счет не было. К тому же я не имел никакого морального права вести их за спиной у Максимова.

У меня контракт с "Металлистом 1925" и я связываю большие надежды с этим клубом", - кратко и четко ответил Кривенцов.

Напомним, что в Полтаве освободилась должность после ухода Юрия Максимова.

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В статье: Ворскла (Полтава) Валерий Кривенцов Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
FanDay

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