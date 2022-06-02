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Кривенцов: Металлист 1925 планирует собраться в начале июля
Будущее есть
Фото: Металлист 1925
Наставник "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов рассказал о будущих планах своего коллектива.
"Мы планируем собраться в начале июля. Рассматриваем несколько вариантов проведения сборов, точно еще не определились. Пока могу только сказать, что мы будем проводить их в нашей стране.
Проведения УПЛ в Украине? Отношусь положительно. Конечно, надо будет смотреть, как развивается ситуация, но я за то, чтобы играть в Украине.
Легионеры? Все они находятся за границей. Думаю, что мы будем формировать команду из украинских игроков", - заявил Кривенцов.
Ранее Валерий Сергеевич опроверг слухи о
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